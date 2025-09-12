Devolución del IRPF a jubilados mutualistas: estos son los pensionistas que se quedarán sin cobrar

El Gobierno aprobó la devolución del IRPF a algunos jubilados mutualistas tras años de reivindicaciones, pero no será para todos los pensionistas que aportaron a las antiguas mutualidades laborales obligatorias.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 25 de julio de 2025, solo un grupo concreto podrá reclamar hasta 4.000 euros por cada año entre 2019 y 2022.

Esta devolución será automática, pero solo para quienes cotizaron a mutualidades laborales obligatorias antes de 1979, aunque habrá casos hasta las décadas de los 80 y 90, y que hoy en día reciben una pensión pública de la que se les descuenta IRPF.

Pensionistas haciendo la declaración de la renta | iStock

No obstante, los pensionistas con prestaciones más bajas quedarán fuera de esta compensación. La razón se debe a que sus ingresos actuales no tienen retenciones de IRPF, un requisito imprescindible para acceder a la devolución a pesar de que cotizaron igual que otros beneficiarios con pensiones más elevadas.

Junto a este grupo, tampoco podrán acceder a esta devolución los mutualistas que tengan pensiones que ya fueron igualadas al sistema general de la Seguridad Social. O sea, quienes ya cobran lo mismo que les correspondería si su pensión se hubiera calculado directamente bajo el régimen general.