Así puedes pedir la pensión no contributiva: Una alternativa para amas de casa mayores de 65 años

Las amas de casa en España que no han alcanzado los años de cotización necesarios para obtener una pensión contributiva de jubilación tienen la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva. Este beneficio está diseñado para personas mayores de 65 años que, debido a su situación laboral o personal, no han cotizado o lo han hecho de manera insuficiente a la Seguridad Social.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva

La pensión no contributiva de jubilación está gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y se dirige, entre otros colectivos, a amas de casa que cumplen con los siguientes requisitos básicos:

Edad mínima: Deben haber cumplido al menos 65 años.

Deben haber cumplido Residencia: Es necesario haber residido en España durante un periodo mínimo de diez años entre los 16 años de edad y el momento de la solicitud. De estos, dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Es necesario haber entre los 16 años de edad y el momento de la solicitud. De estos, dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Carencia de rentas: Los ingresos anuales no deben superar los 7.250,60 euros.

Esta prestación garantiza a las personas mayores una ayuda económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, independientemente de sus contribuciones previas al sistema de seguridad social.

Cómo solicitar la pensión no contributiva

La gestión de esta pensión se realiza a través de las Comunidades Autónomas, con excepción de Ceuta y Melilla, donde el IMSERSO maneja directamente las solicitudes. Las amas de casa interesadas pueden presentar su solicitud en las oficinas de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, en las oficinas del IMSERSO, o en cualquier oficina de la Seguridad Social.

Además, el IMSERSO ofrece un formulario de solicitud en su página web, válido para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y proporciona información detallada sobre los lugares específicos donde se puede realizar la solicitud en cada Comunidad Autónoma.

La pensión no contributiva de jubilación representa una importante medida de apoyo para quienes no han podido cotizar lo suficiente durante su vida laboral, garantizando una seguridad económica mínima en la tercera edad.