Los alimentos básicos que más han subido de precio en agosto (y los que más han bajado)

Naranjas, peras conferencia y cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han elevado su precio en los grandes supermercados en agosto, según los datos del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción que analiza la evolución de los precios entre principios de julio y mediados de agosto de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos.

En concreto, la malla de naranjas de cuatro kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 8,8%. La mayor subida se ha registrado en Lidl, donde ha pasado de 5,15 euros en julio a 6,99 euros en agosto (un 35,7% más).

Estante de frutas en un supermercado | Europa Press

Por su parte, las peras conferencia se han encarecido de media un 4,3% en las últimas semanas, registrando el mayor ascenso en Alcampo, con un 16,7% de incremento (de 2,99 a 3,49 euros/kilo), mientras que las cebollascuestan en agosto una media de 3% más, siendo en Eroski, donde el encarecimiento fue más elevado, con un 30,7% (de 1,69 a 2,21 euros).

La leche entera también registró un aumento de precio del 2,9% de media en estas últimas semanas. En Carrefour, el brik de la marca President es un 16,2% mas caro que hace un mes, pasando de los 0,99 euros en julio a 1,15 euros en agosto.

En agosto también aumentó el precio de las manzanas golden (2,6%), el paquete de macarrones (1,9%), el kilo de limones (1,7%), la docena de huevos (0,9%), el aceite de girasol (0,7%), el arroz redondo (0,2%) y las lentejas pardina (0,2).

Por su parte, los únicos productos que mantienen el mismo precio al mes anterior son las zanahorias y los champiñones laminados, mientras que los que bajan de precio respecto a julio son la harina de trigo (-2%), las uvas blancas sin pepitas (-3,4%), el aceite de oliva (-3,4%), las patatas (-7,4%) y los ajos (-8,4%).

Carro supermercado | iStock

Por otro lado, Facua ha vuelto a lamentar que más de un año y medio después de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 enviara un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, no haya abierto ningún expediente sancionador pese a casos "tan claros" como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por esta asociación.

Desde el pasado 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2 por ciento pasaron al 4. Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5% al 10%.