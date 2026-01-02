Warren Buffett, el CEO más con más edad del mundo, se jubila a los 95 años pero no va a parar

Warren Buffett, de 95 años, dejó este jueves de ser el director ejecutivo más anciano del mundo al ceder las riendas del conglomerado Berkshire Hathaway al ejecutivo Greg Abel, pero sus planes no pasan por irse "a casa" y descansar durante la jubilación.

El empresario reconoció en su última carta a los inversores de Berkshire, en clave de humor, que su salud empezaba a decaer pero seguía acudiendo a la oficina cinco días a la semana, fruto de una pasión por el trabajo que reivindicaba para los demás y comparten otras figuras veteranas.

"No me voy a ir a casa a ver telenovelas. Mis intereses aún son los mismos", adelantó el apodado 'Oráculo de Omaha' en una entrevista a The Wall Street Journal en 2024, el año en que anunció una retirada con la que se especulaba desde que eligió a Abel como sucesor en 2021.

"Seré útil si hay un pánico en el mercado porque no soy temeroso cuando las cosas se deprecian o el resto se asustan. Y eso realmente no es una función de la edad", apostilló.

Abel, el sucesor de Buffett

Abel, el sucesor de Buffett, de 63 años, pertenece a la junta directiva de Berkshire desde 2018, en la que se convirtió en uno de los hombres de confianza de Buffet, y desde 2011 ha sido presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy.

Desde cargo en la junta directiva, Abel ha supervisado también los negocios de Berkshire no relacionados con los seguros, y lleva en el conglomerado desde 2000, cuando Buffett se hizo con el capital mayoritario de la empresa que presidía, MidAmerican Energy.

Entre los retos que afronta el nuevo CEO estará demostrar a los inversores que merece la confianza puesta en él por Buffett, además de dirigir un conglomerado que abarca empresas de todos los sectores y que comienza su nueva era con niveles récord de liquidez.

De momento, voces conocidas de Wall Street consideran a Abel preparado para liderar Berkshire y señalan que hizo crecer la subsidiaria de energía con una sólida estrategia de compras y fusiones, pero recomiendan al 'heredero' no intentar imitar la figura de Buffett.

Filántropo y defensor de la inversión pasiva

Buffett perdió en 2023 a su socio y amigo Charlie Munger, de 99 años, con quien dirigió Berkshire durante seis décadas y protagonizó unas inusuales reuniones de inversores conocidas como 'ferias capitalistas', con sesiones de preguntas y respuestas que se convertían en clases magistrales.

Precisamente a través de esas intervenciones, la dupla transmitió sus ideas sobre las inversiones, centradas en la inversión pasiva, el sentido común y la paciencia, que llevaron al conglomerado a su posición entre las mayores cotizadas del mundo, con más de 1 billón de dólares.

Uno de sus últimos movimientos como jefe de Berkshire fue un voto de confianza al sector tecnológico del que tanto renegó, con la primera compra de acciones de Alphabet, por 4.300 millones de dólares, tras reconocer que había "perdido" la oportunidad en su momento.

Buffett, gran defensor de la filantropía y que prometió donar el 99 % de su fortuna, traspasó hace unos meses parte de sus acciones de Berkshire a sus fundaciones familiares y dijo que aceleraría el ritmo de entrega para que sus tres hijos puedan gestionar su patrimonio en vida y con salud.

El empresario creó el movimiento de donación para multimillonarios Giving Pledge junto al magnate Bill Gates, uno de sus admiradores, y se ha declarado un opositor de la riqueza dinástica y la ostentación, delegando ciertas decisiones en sus vástagos, pero no más allá de ellos.

"Unos padres increíblemente ricos deberían dejar a sus hijos lo suficiente para que puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que se permitan no hacer nada", escribió en una ocasión.

Trabajadores ancianos, ¿suerte o necesidad?

Las cartas de Buffett, que ahora enviará solo el Día de Acción de Gracias, destacan por su tono cercano y humilde, extinto entre los tiburones de la bolsa actuales, y por la sabiduría de una larga vida que él mismo ha descrito como privilegiada.

"Nací en 1930 sano, razonablemente inteligente, blanco, hombre y en Estados Unidos. ¡Wow! Gracias, doña Suerte", escribió en la carta más reciente, en la que dijo sentirse bien pese a ser "más lento y leer cada vez con más dificultad", y avisó: "Voy a ir haciéndome más silencioso".

Su jubilación a los 95 años no es representativa de la media en Estados Unidos, pero tampoco es inusual ver a trabajadores mayores de 65, según datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que además proyecta un incremento de su participación en la fuerza laboral.

Según las estimaciones del BLS, un 27 % de los estadounidenses de 65 a 74 años participan en la fuerza laboral y casi un 9 % de los que tienen más de 75, y en ambos casos se prevé un incremento de unos dos puntos en la próxima década.