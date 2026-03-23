El 70% de los españoles viajará por Semana Santa y gastará 598 euros de media

El 70% de los españoles tienen previsto viajar durante esta Semana Santa, con un gasto medio de 598 euros por persona, frente al 30% restante que no podrá hacerlo al no disponer de vacaciones, según un reciente estudio elaborado por Oney.

Sobre el desembolso, el 32,5% se gastará de 200 a 399 euros, seguido de un 23,3% que tiene pensado gastarse de 400 a 599 euros. Mientras, las personas con mayores ingresos en el hogar --más de 4.000 euros-- superarán los 786 euros.

En el lado contrario, se encuentran los más jóvenes (427,90 euros) y las personas con menos ingresos en el hogar (477,40 euros).

Además, el 38% de los españoles fija un presupuesto previo y ajusta sus planes a ese límite, en tanto que un 31,7% adapta el gasto para no comprometer sus finanzas. Por otro lado, el 22,6% no establece límites estrictos.

Por sexos, las mujeres tienden a ser más previsoras, marcando límites claros (40,6%) y ajustando su presupuesto al máximo (35,3%), frente a los hombres que muestran un comportamiento más flexible. Así, uno de cada cuatro prefiere utilizar sus ahorros sin preocuparse después, el 17,7% no planifica cómo pagar hasta el último momento y el 15,1% se permite un gasto mayor para no renunciar a caprichos.

De cara a la organización de las escapadas, el canal 'online' se ha consolidado como la herramienta principal. En concreto, el 92,1% de los españoles realiza algún tipo de gestión 'online' a la hora de planificar sus escapadas, desde buscar información sobre destinos hasta comparar precios y opciones de alojamiento.

Precisamente, el 67,2% reserva directamente su alojamiento a través de internet, el 66,5% compara precios y alternativas disponibles y el 61,3% consulta información sobre los destinos antes de decidirse, mientras que el 7,9% no contrata nada 'online'.

La mitad de los viajeros recurrirá a sus ahorros

En cuanto a los ahorros, el informe destaca que casi la mitad de los viajeros (48,8%) recurrirá a sus ahorros, en tanto que un 24,4% recurrirá a sus ingresos habituales para costear sus vacaciones.

Bajo este punto, la financiación sigue siendo una opción para el 19,7%, que prevé recurrir a alguna modalidad para pagar sus vacaciones de Semana Santa, apenas dos puntos porcentuales menos que el año pasado (22%).

Esta opción resulta más habitual entre los jóvenes de 25 a 34 años (29,8%), mientras que las personas de mayor edad y quienes cuentan con ingresos más elevados tienden a evitar la financiación, utilizando sus propios recursos en un 83,1% de los casos. No obstante, el 16,7% combinará ahorro y financiación y el 3% recurrirá únicamente a financiación.