Sara Carbonero homenajea a su abuela al cumplir 100 años con una emotiva dedicatoria: "Un siglo de amor"

"Abuelita, un siglo de amor" así comenzaba la empresaria, periodista y presentadora de radio y televisión, Sara Carbonero unas bonitas palabras hacia su abuela por el motivo de su cumpleaños número 100.

"Que vamos a batir un récord, te lo prometo. Sé que no te gusta mucho asomarte por estos lares porque dices que te ves mayor, (siempre presumida) pero hoy hemos negociado que la ocasión merecía la pena. Déjame "presumir" de abuela. ¡¡100 años!!" continuaba explicando la presentadora, junto a una galería de fotos de su abuela en diferentes etapas de su vida.

"Eres la matriarca de la familia, madre y bisabuela. Estás en todos mis mejores recuerdos de infancia" seguí explicando Carbonero. La paloma de la nieve que se posaba en la ventana, el pajar, los cuentos hasta dormirnos a todos los nietos, la vendimia, tu tortilla de patata, tejer juntas, la estufa de palos en la cocina, la "portá" con su canasta, su tractor y sus gallinas… No sigo porque son interminables."

"Te recuerdo siempre con un libro en la mano porque tu curiosidad no tiene límites y te tocó vivir una vida no siempre fácil. A menudo me contabas lo mucho que te gustaría ser la protagonista de esas historias. La que no vestía de negro, la que viajaba y conocía mundo. La soñadora, la idealista." seguía explicando la periodista, para a continuación agradecerle por tanto.

"Gracias a la vida por permitirnos disfrutarte y aprender tanto de ti. Gracias a ti por mantener a nuestra familia unida, como hoy, no ha faltado absolutamente nadie para celebrarte. No hay lluvia, distancia ni nada que nos pudiera hacer perdernos este día contigo."

"Una vida entera no será suficiente para devolverte todo lo que has hecho por nosotros. Eres paciencia, refugio, raíz, el lugar al que volver para encontrarme. Deberías ser eterna. De momento, vamos a por el récord y a ver si se nos pega algo de tu genética. Te quiero con locura." Y finalizaba con " Mi guía, mi faro, mi ángel de la guarda. Eres casa para todo aquel que llega “nuevo” a la familia. Eres la bondad hecha persona, la que no juzga. Una mujer muy adelantada a su época. Te quiero, te quiero, te quiero. ¡No se puede estar más guapa ya!"

Muchos amigos de la empresaria no han dudado en compartir junto a Sara este momento tan entrañable a través de las redes sociales donde también le han dejado bonitos mensajes como la cantante Rozalen quién le instaba a disfrutarla mucho, o la actriz Maribel Verdú que recordaba que su abuela fue lo que más quiso en su vida. El escritor Defreds también compartía un bonito poema "Cien inviernos, cien veranos, cien latidos en las manos. Tiempo que pasa, piel que recuerda, alma que nunca deja de ser nueva" y por supuesto, su amiga la también presentadora Isabel Jiménez, felicitaba a la abuela de Sara recordando que era un auténtico ángel de la guarda. Sara finalmente contestando a los mensajes y concretamente al enviado por Mercedes Milá hacía esta reflexión "Nuestros mayores son lo mejor que tenemos, nuestras raíces, nuestro ancla…"