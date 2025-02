Un joven cuenta como le contó a su abuela que era homosexual y junto a ella cuentan cómo fue su reacción

Jordi Rodríguez es un joven tiktoker que ha compartido un tierno vídeo junto a su abuela contando una de sus experiencias más íntimas, cómo se enteró su abuela de que era homosexual. "Al principio sentí una pena muy grande" confesaba la abuela, ya que aeguraba que en sus tiempos era muy peligroso ser homosexual "Franco los mataba y pensaba ay mi nieto me lo van a matar", sin embargo, esa pena inicial se ha ido transformando en verdadero orgullo "Ahora lo veo tan feliz" continua la mujer explicando, "que me digo, porque no me callé la boca cuando lo pensaba y es que ahora estoy muy contenta"

La abuela explica que el primer novio que le presentó no le gustaba mucho, pero que con el chico que esta ahora si "Es igual que tu, tu tienes un cariño muy grande por las personas y él también, porque lo demuestra, a mi habla con un cariño que digo mira ya tengo otro nieto".

Con respecto a lo que piensa de la gente está en contra de los homosexuales esta abuela no desea nada bonito, ya que "Cada uno nace como es y se acabó, yo no lo entendía" continúa contando "Hay mujeres que van con mujeres y yo las apoyo y hombres que van con hombres y yo les apoyo porque cada uno es como es" sentenciaba firmemente.

Juntos comentan la diferencia de educación de antes a ahora y asegura que ella se siente mucho más feliz viéndolo a él feliz.

Jordi cuenta que logró "salir del armario" a raíz de contar su historia a través de un libro que él escribió y que su abuela tras leerlo y confesar que al principio le dio un disgusto muy grande después fue y le dijo "Pues sabes creo que ahora te quiero hasta más" palabras que su nieto asegura que nunca olvidará "Seas lo que tu seas te voy a querer si eres feliz".