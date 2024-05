La riqueza de Paul McCartney llega a los mil millones

La fortuna del exBeatle Paul McCartney ha llegado a los mil millones de libras (1.165 millones de euros), el primer músico del Reino Unido en alcanzar ese nivel de riqueza, según la lista de las personas más ricas del país que elabora el dominical británico "Sunday Times" y que ha sido divulgada este viernes.



El músico, de 81 años, ganó 50 millones de libras (58 millones de euros) -hasta llegar a los mil millones- a raíz de su gira Got Back 2023, así como la reedición de dos álbumes recopilatorios de los Beatles: 1962-1966 The Red Album y 1967-1970 The Blue Album.



Una nueva canción de la banda formada en Liverpool, Now And Then, se lanzó en 2023 como la última de los Beatles, que consiguió alcanzar el número uno en las listas del Reino Unido.



La canción fue escrita y cantada por John Lennon a finales de la década de 1970 y luego desarrollada por los otros miembros de la banda, incluido George Harrison.



La canción fue terminada por los Beatles restantes, Paul McCartney y Ringo Starr, décadas después de la grabación original gracias a la tecnología de restauración de audio.