El poderoso motivo por el que Will Smith ha dado las gracias en público a su maestra del instituto

Will Smith ha compartido a través de sus redes sociales el que quizá haya sido uno de sus días más especiales, y es que en su ciudad natal Filadelfia en Pensilvania (Estados Unidos) le han dedicado una calle al conocido actor. Un hecho del cual el interprete se ha sentido muy honrado tal y como él mismo ha expresado en un post de Instagram con varias imágenes del momento. "Philly, soy tuyo. Este es el honor de toda una vida." Destacaba Smith junto a las imágenes

Sin embargo, uno de los momentos más emocionantes del evento fue cuando Will Smith llamó entre el público a la Señora Brown. Brenda Brown fue la profesora de Will Smith durante el décimo grado, lo que vendría a ser como 4º de la ESO en España. La señora Brown es una mujer bajita por lo que Will bromeando ha señalando que ella usualmente le hablaba a su pecho. No obstante, la sorpresa llegaba cuando Smith confesaba que la Señora Brown era la profesora que comenzó a llamarle Príncipe Encantador. "Ella me llamaba Príncipe y yo le añadí lo Fresh porque era jerga del Hip Hop, así que gracias por eso Señora Brown y gracias por venir hoy" destacó el interprete.

Will Smith saltó a la fama gracias a la serie The Fresh Prince, que en España se dio a conocer como El príncipe de Bel-Air, por lo que ese mote de príncipe encantador fue el principio de todo de la carrera de Will Smith.