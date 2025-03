George Clooney hace una declaración autoedadista al decir que con 63 años ya no hará más películas románticas

El actor estadounidense George Clooney, considerado uno de los más atractivos de Hollywood en la década de los 2000, asegura que a los 63 años ya no hace películas románticas porque no quiere competir con protagonistas de 25. "Miren, tengo 63 años. No intento competir con protagonistas de 25 años", dijo el oscarizado actor. "Ese no es mi trabajo. Ya no hago películas románticas", precisó Clooney.

Estas declaraciones de Clooney evidencian una vez más el autoedadismo que a veces nos imponemos nosotros mismos, que nos discriminamos por la edad que tenemos incluso limitándonos por nuestra edad ¿Por qué con 63 años no debería hacer películas románticas? Sus fans seguro que siguen queriendo ver a Clooney en cualquier papel sea ya comedia romántica, un drama o en un papel de acción.

El intérprete de Good Night, and Good Luck (Buenas noches y buena suerte) hizo estas declaraciones en el popular programa 60 minutos de la cadena CBS donde además de cine y teatro, también realizó algunos comentarios sobre la situación política de su país. En el programa se destacó que la etapa de Clooney como "el hombre más sexi del año" a principios de la década de los 2000 marcó uno de los puntos culminantes de su carrera cinematográfica, algo que el ganador del Oscar reconoció como "un gran momento" para él. Aunque para el laureado actor, ese momento ya ha pasado.

Según recuerdan medios especializados, su última comedia romántica fue Viaje al paraíso de 2022, con Julia Roberts, que recaudó la considerable suma de 168 millones de dólares en taquilla mundial. Lo que demuestra, que aunque ambos sobrepasan los 50, siguen teniendo gancho en las comedias románticas. Otra cosa distinta sería ya el gusto personal del actor de rechazar ese tipo de papeles por querer hacer otro tipo de personajes, sin embargo, la edad en ningún momento debería ser un problema.

A los 63 años, Clooney va a debutar este mes en Broadway, protagonizando una adaptación teatral de la película nominada al Oscar de 2005, Buenas Noches y Buena Suerte.

Clooney coescribió tanto el guion original como esta obra, narrando la historia del periodista pionero Edward R. Murrow, quien se enfrentó al implacable senador Joseph McCarthy, mientras resistía la presión de no causar revuelo en su propia cadena de noticias.