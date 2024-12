Patrick Dempsey, el doctor macizo de Anatomía de Grey, sigue irresistible veinte años después

El actor Patrick Dempsey visitará esta noche el programa de Pablo Motos, El Hormiguero, para hablar sobre sus últimos proyectos y sobre su carrera en la industria del cine y la televisión.

Aunque debutó en 1985 su primer papel importante llegó con la película In the Mood (también conocida como The Woo Woo Kid) en 1987, donde interpretaba a su joven protagonista un chico joven que se enamora de una vecina más mayor. Curiosamente en esa época conoció a la también actriz Rocky Parker, 26 años mayor que él y quién se convertiría en su esposa ese mismo año. Sin embargo, siete años más tarde, en 1994 se divorciarían. No obstante, el actor no lograría la fama internacional hasta su participación en la ya longeva serie Anatomía de Grey que se estrenó en 2005.

Entre los años 90 y los 2000 tuvo una carrera bastante discreta, aunque empezó a darse a conocer sobre todo al gran público a raíz de su participación en la serie de televisión Will and Grace, a través de un papel recurrente como novio deportista de Will. Sin embargo, fue la llegada en 2005 de la serie Anatomía de Grey lo que lo lanzó a la fama internacional con su papel como el Dr. Derek Shepherd, también conocido como el Doctor Macizo (o Doctor McDreamy en la versión original) a quién interpretó durante diez años hasta su salida de la serie en 2015. Esa fama lo llevó a protagonizar títulos cinematográficos como Encantada, Historias de San Valentín, o la tercera entrega de Bridget Jones (Bridget Jones's Baby). Uno de sus últimos trabajos ha sido en 2023 donde participó en la película Ferrari como Piero Taruffi.

En cuanto a su vida personal, tras primer fracaso matrimonial conoció a la maquilladora Jillian Fink, quién se convertiría en su segunda esposa en 1999 y con quién ha tenido tres hijos, aunque tuvieron una crisis que casi acaba en divorcio en 2015, la superaron y siguen juntos, este 2024 celebraron su 25 aniversario.