Mundosenior se adelanta al Imserso y pone a la venta los viajes para mayores de 55 años

Mundosenior, turoperador de Ávoris Corporación Empresarial, se ha adelantado al Imserso con el lanzamiento de sus nuevas páginas webs, dirigidas tanto al viajero final como a los profesionales de las agencias, con lo que pone a la venta desde el miércoles 10 de septiembre la programación de viajes para mayores de 55 años, según un comunicado.

En concreto, esta oferta abarca viajes de media y larga distancia, balnearios y Paradores con circuitos culturales en España y estancias en playas de islas y costas, además de circuitos europeos con excursiones incluidas.

Entre las novedades internacionales destacan Nueva York --que no estará disponible en la salida el miércoles 10 de septiembre, pero sí en las siguientes semanas-- y Japón, además de propuestas en Asia, norte de África, Oriente Próximo y América.

Sobre las webs, para los viajeros se dispondrá de nuevas opciones de pago, como transferencia bancaria, Bizum, tarjeta de crédito y pago aplazado en plazos cómodos; mientras que para los profesionales se introduce un sistema integral de comisión como nueva forma de pago y, como novedad, Mundosenior se integra también en la Ávoris Store.

"Con este proyecto damos un paso decisivo para hacer más accesible y cercana nuestra propuesta de viajes. Queremos que los viajeros encuentren fácilmente la experiencia que sueñan y que los agentes dispongan de herramientas más potentes y homogéneas para trabajar con nosotros", ha destacado la directora general de Mundosenior, Beatriz Varela.