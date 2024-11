Ken Follett llega a Madrid con Los pilares de la Tierra. El musical: "Es tan maravilloso, ¿de verdad escribí esto?"

El escritor británico Ken Follett ha aterrizado con el musical basado en su exitosa novela Los pilares de la Tierra en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Así, Follett ha asegurado que la producción es "tan maravillosa" que no se cree que él sea el autor.

"Estoy aquí mirando esto (la producción) y me pregunto, ¿de verdad escribí esto? Es tan maravilloso, que empiezo a pensar, ¿cómo lo escribí? Es un gran momento para mí, es un testimonio de la historia que he escrito, la confirmación de que puede ser transformado en un medio completamente diferente. Pero es todavía mi historia, me ha tocado el corazón", ha reconocido el escritor en un encuentro con medios de comunicación este martes 19 de noviembre.

El musical, que se estrena este 20 de noviembre, cuenta con la producción ejecutiva de Dario Regattieri, la música de Iván Macías y el libreto de Félix Amador. Precisamente, Regattieri se ha mostrado muy agradecido con Follett por haberle dado su "beneplácito" a la obra.

"Iván y yo tuvimos la ocasión hace unas pocas semanas de visitar a Ken Follett en Londres y fue una experiencia fantástica, nos atendió muy bien. Él ha seguido el proceso muy de cerca y tener su beneplácito y esa posibilidad de que él mismo haga un seguimiento del trabajo para garantizar la calidad, ha sido una satisfacción y un orgullo enorme", ha añadido Regattieri.

El autor Ken Follett | EFE

Así, Los pilares de la tierra. El musical adapta la historia ambientada en la Inglaterra medieval y se centra en la construcción de una catedral en la ciudad de Kingsbridge, donde se cruzan las vidas de distintos personajes, algo que ha sido un "reto" a la hora de conformar el libreto, ya que se han tenido que condensar las mil páginas de la novela en dos horas y media de actuación.

"Había un gran reto para condensar todas esas páginas y seleccionar qué se dejaba y qué no. Son dos horas y media muy intensas, hemos trabajado todo el argumento y la música para conseguir un ritmo de cine donde los personajes entran, salen y se solapan. El desafío principal es que no había un protagonista, había siete personajes principales y muchos personajes con mucha importancia. Nos hemos ido comunicando en la emoción, las decisiones que toman los personajes, cómo afecta esto emocionalmente a cada personaje y hemos intentado contar historias dentro de historias", ha explicado Amador.

Una de las novedades que ofrece esta producción de 4,5 millones de euros es la posibilidad de tener subtítulos en tiempo real para los asistentes que hablen inglés, chino, italiano, alemán o francés. Es posible mediante unas gafas de realidad aumentada que permitirán al público extranjero tener una experiencia "más cercana". "Así podrán entender de principio a fin todo lo que está pasando en escena, lo que se está cantando y diciendo, en tiempo real. Amplía las fronteras", ha concluido Regattieri.