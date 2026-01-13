Ilunion y HelpAge firman un convenio para impulsar el bienestar de las personas mayores en España

Ilunion y HelpAge han firmado un convenio para impulsar el bienestar de las personas mayores en España con el fin de combatir el edadismo a través de iniciativas conjuntas que refuercen su papel en la sociedad y promover la responsabilidad social corporativa en el ámbito de la tercera edad.

La colaboración, con una vigencia inicial de dos años, "surge de la convicción de que la suma de capacidades y experiencias complementarias genera un impacto social significativo", por lo que ambas entidades han afirmado en un comunicado que este tipo de alianzas --tal y como recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17-- resultan esenciales para alcanzar el resto de los ODS y asegurar que ninguna persona, independientemente de su edad, quede excluida.

Con este acuerdo, Ilunion VidaSénior espera aportar su experiencia en servicios residenciales, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día, mientras que HelpAge International España contribuirá con su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas mayores, enfocada en su autonomía y participación en la sociedad.

El convenio contempla talleres, jornadas y campañas de formación y sensibilización, así como proyectos de investigación y en la identificación de buenas prácticas, con el objetivo de mejorar los modelos de atención y cuidado dirigidos a este colectivo en todo el territorio nacional.

Además, las entidades consideran que la participación en eventos, congresos y foros permitirá visibilizar los retos y oportunidades asociados al envejecimiento, así como fortalecer la incidencia política y social en favor de los derechos de las personas mayores.

El director general de Ilunion VidaSénior, Cristóbal Cuevas, ha destacado que "cada persona mayor merece envejecer con dignidad, autonomía y oportunidades", lo que "contribuye a una sociedad más justa e inclusiva".

Por su parte, el secretario de HelpAge International España, Alberto Infante, ha subrayado que "cuando empresas y organizaciones unen fuerzas por una causa común, todos ganamos: las personas mayores, la sociedad y el futuro de un envejecimiento digno".