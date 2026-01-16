El Carnaval de Cádiz también piensa en las personas mayores y otorgará un premio a la mejor copla que les dediquen

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank mantienen abierta la convocatoria del concurso Mayores llenos de coplas, un certamen que premiará la letra que rinda mejor homenaje a las personas mayores andaluzas durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2026, que comenzó este pasado domingo en el Gran Teatro Falla.

El premio, dotado con 6.000 euros y una escultura acreditativa, está dirigido a agrupaciones adultas de cualquiera de las modalidades del COAC, tanto coros, comparsas, chirigotas y cuartetos, ha detallado CaixaBank en una nota.

El objetivo es reconocer aquellas coplas que destaquen la herencia cultural, la memoria y los valores transmitidos por las personas mayores, además de visibilizar su papel esencial en la sociedad.

El presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Francis Sevilla Pecci, ha subrayado la importancia de la iniciativa, con la que se está consiguiendo que "poco a poco el carnaval le cante a nuestros mayores".

"Ellos han sido los guardianes de nuestras tradiciones y quienes nos han enseñado a vivir el carnaval como parte de nuestra identidad. Este concurso invita a las agrupaciones a mirarlos, a escucharlos y a agradecerles con lo que mejor sabemos hacer: una copla", ha sostenido.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha resaltado el impacto social del premio y su vínculo con la lucha contra la soledad no deseada, asegurando que los mayores son "un colectivo prioritario" para su entidad.

"Promovemos iniciativas que les den voz, compañía y reconocimiento, porque sabemos que la soledad no deseada es uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. Este concurso nos permite unir sensibilidad, cultura popular y compromiso, haciendo del Carnaval un altavoz que acompaña y pone en el centro a quienes siempre han estado ahí para nosotros", ha manifestado.

El concurso Mayores llenos de coplas pone en valor las letras que fomentan la empatía, el acompañamiento y la participación de las personas mayores, reforzando la importancia de su bienestar emocional, social y comunitario. Las bases del certamen pueden consultarse en www.aaccadiz.com.