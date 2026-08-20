La emocionante felicitación de Arenys de Mar a María por sus 100 años

Las calles de Arenys de Mar vivieron una jornada inolvidable, marcada por la música, la alegría y la emoción. El municipio tenía un doble motivo para salir a festejar: el tradicional Correbars celebraba su decimoquinta edición y, coincidiendo con esta fecha tan señalada para el pueblo, una de sus vecinas, María, cumplía exactamente 100 años.

El recorrido festivo, encabezado por la popular charanga ZeBRASS, animó las calles desde primera hora. Vecinos y visitantes de todas las edades se sumaron a la ruta, dejándose llevar por los ritmos de ska y reggae que caracterizan a la banda.

Sin embargo, el momento más especial y emotivo de la jornada se produjo cuando la multitudinaria comitiva musical alteró su recorrido habitual para acercarse al domicilio de María. Al llegar bajo su balcón, los músicos comenzaron a tocar el "Cumpleaños feliz", arropados por un coro de decenas de personas. La homenajeada, visiblemente emocionada ante la gran sorpresa, salió a la ventana para agradecer el gesto y compartir la celebración con la multitud.

La escena dejó una postal intergeneracional única en la que abuelos, padres y jóvenes compartieron abrazos y sonrisas. Un emotivo homenaje que demuestra cómo las tradiciones locales y la música de charanga siguen siendo un poderoso motor de unión en las calles.