El gazpacho y salmorejo envasados conquistan los hogares españoles con un repunte del 15,2%

La falta de tiempo para cocinar en los hogares españoles ha consolidado una tendencia de crecimiento constante en la demanda de platos preparados, cuyo consumo global se elevó un 5,6% en volumen durante el último año analizado. Sin embargo, el gazpacho y el salmorejo destacan por encima del resto, rompiendo con las costumbres ligadas a otros platos típicos de nuestra gastronomía. Mientras que elaboraciones como la paella o la tortilla española se cocinan de forma casera en el 85% y el 71% de las ocasiones respectivamente, la situación se invierte con estas sopas frías: el 76% de las veces que se consumen en el hogar provienen de opciones ya preparadas.

Otra de las grandes claves de este éxito reciente es su precio.

A diferencia de los platos preparados en general, cuyo precio medio se incrementó un 2,7%, el litro de gazpacho y salmorejo envasado bajó un 2,1%, situándose en los 2,40 euros por litro. A pesar de esta disminución en el importe, el fuerte aumento en el volumen de ventas ha permitido que la facturación de las empresas productoras crezca un notable 12,8%, alcanzando un total de 204,81 millones de euros.

Como es lógico dado su carácter refrescante, su consumo es eminentemente estacional. De los 1,81 litros que consume de media cada ciudadano español al año, casi dos terceras partes (1,16 litros) se concentran en los meses que van de junio a septiembre. De esta forma, julio se corona como el mes de mayor demanda con 0,36 litros per cápita, seguido muy de cerca por junio (0,34 litros), agosto (0,28 litros) y, en menor medida, septiembre (0,18 litros).

En cuanto a los hábitos de compra, la inmensa mayoría de estos productos se adquiere en supermercados (82,9%), dejando a los hipermercados en un distante segundo lugar (13,4%). Además, los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revelan un perfil de consumidor muy definido: hogares de ingresos medios y altos, liderados por personas mayores de 50 años, ya sean parejas con hijos mayores, sin hijos o jubilados. Territorialmente, el fervor por estos productos envasados destaca especialmente en Cataluña, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha.