Consejos clave de los médicos de familia para usar el aire acondicionado sin riesgos en verano

Durante el día, se recomienda mantener el hogar en un intervalo de 24°C a 27°C. Esta franja asegura un confort térmico adecuado sin caer en un enfriamiento excesivo. Por la noche, es aconsejable evitar temperaturas demasiado bajas para facilitar el descanso y prevenir el choque térmico al día siguiente. Dado que cada persona tolera el calor de forma distinta según su edad o estado de salud, conviene ajustar la climatización a las necesidades específicas de los habitantes de la casa.

Riesgos de una climatización inadecuada

Un uso incorrecto del aire acondicionado o los cambios bruscos de temperatura pueden provocar efectos adversos en el organismo, tales como sequedad en las mucosas e irritación de garganta, además de una sensación general de malestar. Asimismo, se puede producir un choque térmico que derive en alteraciones de la presión arterial, fatiga extrema, mareos, dolores de cabeza o problemas respiratorios, lo cual resulta especialmente peligroso para personas con dolencias previas.

La importancia del mantenimiento de los equipos

Aunque el aire acondicionado no enferma por sí mismo, la falta de limpieza favorece que los filtros acumulen polvo, alérgenos y contaminantes. Esto deteriora la calidad del aire interior y puede empeorar notablemente los síntomas en personas con asma, alergias u otras patologías respiratorias crónicas. Por este motivo, realizar una limpieza y sustitución periódica de los filtros es fundamental.

Otras medidas preventivas frente al calor

Es recomendable utilizar alternativas eficientes como los ventiladores de techo, capaces de reducir la sensación térmica entre 2°C y 4°C. Asimismo, resulta esencial mantener una correcta hidratación, ventilar de forma natural cuando las condiciones exteriores lo permitan y limitar la entrada de calor en la vivienda mediante sistemas de sombreado. Toda climatización debe combinarse siempre con la protección frente a las horas centrales del día, el cuidado de los colectivos vulnerables y el impulso de estrategias de eficiencia energética y habitabilidad.