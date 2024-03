Los divertidos juegos que este neerlandés crea para fomentar la movilidad en residencias

“El movimiento es vida”, esta es la filosofía del holandés Joël Kruisselbrink. A sus 33 años, este terapeuta decidió centrarse en las personas mayores, así como en su movilidad articular. Un aspecto que se va perdiendo a medida que se cumplen años. Es por ello, que ha propuesto una serie de juegos clásicos centrados en las personas mayores en las residencias. Todo ello, con el objetivo de divertirse al mismo tiempo que fomentan su actividad.

Para ello, se basta de materiales reciclados, así como hechos a mano. Ya sean cajas de cartón, globos, palos de madera..., cualquier elemento le sirve para crear un divertido juego y adaptado a las necesidades de cada uno y que necesita reforzar, por ejemplo, hockey con libros, partidos de curling con vasos de plástico y pelotas de petanca, o practicar boxeo con un globo atado.

De acuerdo con el propio Kruisselbrink, la idea surgió cuando vio a su hijo jugando con tazas de café y este las esparció por la habitación y por el suelo. Algo que le sirvió de inspiración para crear un juego para activar a un residente que estaba perdiendo la movilidad y que le gustaba el café. “Descubrí el poder de jugar con los materiales cotidianos”, comenta. Con el tiempo, decidió grabarse con el fin de dar una mayor visibilidad, convirtiéndose al poco tiempo en viral en redes sociales.

Para la realización de los distintos juegos, el terapeuta neerlandés describe que se centra en los intereses específicos de cada uno, así como en sus hobbies e intereses, ofreciendo un trato más personalizado. De esta manera, diseña el juego específico para cada caso.

Kruisselbrink lleva más de dos años con esta iniciativa. Con este exitoso modelo de trabajo ha conseguido montar su propio negocio que fomenta la actividad en los más mayores. No obstante, no quiere quedarse ahí. En ese sentido, sueña con montar una residencia donde poner en práctica toda la innovación que ha ido desarrollando, no sólo en estos años, sino en los que ha ido aprendiendo a lo largo de su trayectoria profesional.