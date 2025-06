No es la dieta: un médico de 101 años explica qué es lo que realmente alarga la vida

El Dr. John Scharffenberg, especializado en salud pública y medicina preventiva, acaba de cumplir 101 años y ha compartido cuál cree que es el verdadero secreto de su longevidad. Y no es una dieta estricta ni un suplemento milagroso: para él, lo más importante es moverse.

Según explicaba en una entrevista con Doug Batchelor, caminar una hora tres veces por semana puede ser más beneficioso para la salud a largo plazo que una alimentación perfecta. En su opinión, llevar un estilo de vida activo es incluso más determinante que tener un peso ideal. Su experiencia personal y su trayectoria profesional lo han convencido de que la actividad física regular tiene un impacto directo sobre el funcionamiento del cerebro, el estado de ánimo y la prevención de enfermedades.

"No tengo ninguna duda", afirma, "si un hombre fuma y tiene colesterol alto pero hace ejercicio, vivirá más que un hombre que no tiene ninguno de esos problemas pero que no hace ejercicio".

Además, destaca que mantenerse activo no significa seguir rutinas complejas ni acudir a un gimnasio. Basta con incorporar caminatas regulares a la semana para notar cambios en la salud en general. Este enfoque coincide con investigaciones recientes que apuntan a que el ejercicio frecuente, incluso moderado, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y diabetes tipo 2, entre otras afecciones.

Scharffenberg también resalta avances clave en la prevención de enfermedades. "Desde 2010 tenemos un avance tremendo que la gente no conoce: si evitas siete factores de riesgo, puedes reducir un 80% tus enfermedades cardiovasculares". Esos siete factores, explica, son: el tabaco, el alcohol, la inactividad, la obesidad, el exceso de carne y azúcares y la presión arterial alta.

Aunque no descarta la importancia de una buena alimentación, insiste en que el movimiento diario debe ser una prioridad, especialmente con el paso de los años. “Los vegetarianos viven mucho más que otras personas”, sostiene, pero enfatiza que, sin ejercicio, ni siquiera una dieta perfecta puede compensar los riesgos de la inactividad.

Su consejo es claro y directo: moverse más puede marcar la diferencia.