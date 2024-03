Día Mundial del Síndrome de Down: cómo envejecen las personas que lo padecen

Desde hace 13 años, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 21 de marzo como día Mundial del Síndrome de Down. Se trata de un trastorno que sucede cuando aparece una alteración genética extra: La trisomía del cromosoma 21. Una copia extra de un cromosoma que puede cambiar la manera en la que se desarrolla el cuerpo y el sistema cognitivo. Una trisomía, cuyos números simbólicos son la causa de por qué el 21 del tercer mes se celebra el mismo. Todavía no se ha encontrado una explicación exacta de por qué se da ese material extra. Sin embargo, sí que se han logrado encontrar diversos avances para aprender a convivir con él.

Uno de ellos es la esperanza de vida. Los avances en la ciencia y concretamente en la sanidad, unido a las nuevas condiciones a las que la sociedad ha conseguido adaptarse, ha propiciado que la esperanza de vida sea mayor que en siglos anteriores. Unos avances en los que la población con Síndrome de Down también se ha beneficiado. De acuerdo con un estudio de Texas Department of State Health Services, en Estados Unidos, a pesar de que depende de cada persona, el promedio de vida de las personas con Síndrome de Down es de alrededor de 60 años, una esperanza de vida más corta, que las personas que no tienen síndrome de Down.

La razón, de acuerdo con la National Down Syndrome Society (NDSS), los adultos que lo padecen sufren un "envejecimiento acelerado". Es decir, dolencias y características físicas, que normalmente suelen ocurrir a los adultos como consecuencia de la edad, en las personas con Down suelen aparecer con mayor antelación. Se desconoce el verdadero motivo de por qué esto ocurre, pero la mayoría lo vinculan a ese cromosoma 21, asociado al proceso de envejecimiento. Es por ello que predecir y prepararse para el mismo puede suponer una mayor complicación.

Entre las enfermedades y trastornos que pueden desarrollar con el envejecimiento se encuentra la Demencia. El Alzheimer se ha convertido en una de las enfermedades más asociadas al síndrome de Down, ya que el cromosoma 21 extra origina la producción de una proteína que conlleva al depósito de placas amiloides, situadas en el cerebro y muy asociadas con la enfermedad neurodegenerativa.

Niña con Síndrome de Down | Freepik

Otros de los trastornos más comunes que suelen aparecer con los años en las personas con Síndrome de Downson los déficits tanto visuales como auditivos, como cataratas prematuras o una gran acumulación de cerumen que dificulta la escucha. Asimismo, también poseen el riesgo de padecer osteoporosis, sobre todo si persiste una inmovilidad permanente o baja masa corporal. En las mujeres con síndrome de Down también puede darse casos de menopausia precoz ya que, la media de edad de la menopausia en ellas oscila entre los 45 y 47 años, unos 4 o 5 años antes que las mujeres que no lo padecen. Esto supone un mayor riesgo de cardiopatías o, en el peor de los casos, cáncer de mama.

No obstante, esto no significa que las personas con Síndrome de Down vayan a tener un peor envejecimiento que cualquiera del resto de la población. De hecho, sus enfermedades son similares a las que cualquier persona va sufriendo con la edad, solo que es probable que se desarrollen a una edad más temprana. Aun así, sigue siendo necesario días como este para visibilizar y poner el foco en una mayor atención e investigación por parte de la comunidad médica.