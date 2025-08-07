Canal Sénior acerca la tecnología a más de 400.000 mayores en toda España

La plataforma Canal Sénior, con sede en Madrid, ofrece a las personas mayores de 55 años en España la oportunidad de acceder de forma gratuita a formación y recursos digitales. Esta iniciativa busca reducir la brecha tecnológica y fomentar el aprendizaje de nuevas herramientas, contribuyendo así al desarrollo personal y social de este colectivo.

Con un modelo de acceso abierto, la plataforma pone a disposición clases en directo, contenidos grabados, podcasts y actividades culturales. Su objetivo es que los usuarios se mantengan activos, participen en comunidad y adquieran competencias digitales que les faciliten la vida diaria. Además, no es necesario contar con conocimientos técnicos previos para inscribirse.

Personas mayores aprendiendo a usar el ordenador | iStock

El proyecto, respaldado por entidades públicas como el IMSERSO y el Ministerio de Derechos Sociales, también incluye formación en áreas como literatura, arte, medioambiente, salud y cultura general. De esta manera, se estimula la curiosidad intelectual y se fortalece el tejido social, incluso con actividades que promueven la colaboración intergeneracional.

Durante el último año, más de 400.000 personas han participado en Canal Sénior, beneficiándose de herramientas tecnológicas accesibles y de contenidos adaptados a sus intereses. Entre los beneficios señalados destacan la reducción del aislamiento social y la posibilidad de mantener una participación activa en la sociedad, entre otros.

La inscripción es totalmente gratuita y sin límites territoriales, lo que permite que cualquier persona mayor de 55 años pueda unirse y aprovechar la formación. Gracias a su actualización constante, Canal Sénior mantiene un enfoque ajustado a las necesidades de sus usuarios, ofreciendo una educación digital pensada para mejorar su calidad de vida y su integración en el mundo tecnológico actual.