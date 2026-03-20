Culpar a los mayores: el bulo edadista que enfrenta a jóvenes y jubilados

El debate sobre el sistema de pensiones ha derivado en una nueva forma de confrontación social basada en el edadismo. La directora del IMSERSO ha mostrado su indignación ante la proliferación de bulos que señalan a los pensionistas como responsables de que los jóvenes no puedan afrontar gastos como el alquiler.

Este relato, que alimenta una supuesta guerra intergeneracional, está calando especialmente entre la población joven. Según los datos, dos de cada tres pensionistas cobran menos que el salario mínimo interprofesional, y muchos sobreviven con ingresos cercanos a los 900 euros mensuales, afrontando alquileres y gastos básicos tras toda una vida de trabajo.

Casos como el de Berni reflejan esta situación: con una pensión baja tras enviudar y viviendo de alquiler, dista mucho de la imagen de privilegio que difunden algunos discursos.

Voces expertas coinciden en desmontar este enfrentamiento. Paloma Simón, coautora del podcast Setentásticas, recuerda el esfuerzo de generaciones que vivieron la dictadura y la transición, contribuyendo al desarrollo del país. Por su parte, el jurista Jesús Prieto de Pedro subraya que "los grandes problemas sociales no son los jóvenes y los mayores". En la misma línea, Isabel Martínez Lozano, presidenta de la Fundación HelpAge, advierte de que estos debates son "ficticios" y solo buscan "generar un enfrentamiento que no nos podemos permitir".

Lejos de ser un conflicto real, esta división entre generaciones responde a una narrativa que ataca nuestro estado de bienestar cuestionando nuestro sistema de pensiones. Mientras tanto, miles de pensionistas continúan enfrentándose a una realidad marcada por la precariedad.