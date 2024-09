Crean un escape room para plasmar la soledad en las personas mayores

La Fundación La Caixa ha estrenado un escape room en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para visibilizar la soledad no deseada de la gente mayor, y se ha hecho a partir de las experiencias de participantes del programa Siempre Acompañados de la fundación.

Creado en colaboración con tres personas mayores atendidas por este programa, a través de la Creu Roja en Tortosa (Tarragona), Sabadell y Terrassa (Barcelona), la experiencia inmersiva pretende compartir herramientas para poder salir de la soledad no deseada, informa la fundación en un comunicado.

Profesionales y agentes del tercer sector podrán visitar esta experiencia hasta el 2 de octubre en la sala Unreal Room Escape de L'Hospitalet.

Guiados por la actriz Mercedes Sampietro, durante el recorrido se van desgranando las diferentes caras de la soledad: en el comedor, la alteración de las rutinas y los hábitos; en el dormitorio, la oscuridad de la noche en la cama y en el reflejo del espejo; y en otra sala podrán reconectar con lo que "les hace sentirse vivos".

Carmen, una de las participantes en el programa Siempre Acompañados, ha asegurado que el tiempo parece que no avance cuando no se tiene la obligación de ir a trabajar o atender a alguien, y Pedro se ha referido a la necesidad de sentirse acompañado: "Cuando sonaba el teléfono me emocionaba mucho y no quería parar de hablar".

A partir del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, este escape room se ofrecerá de forma interactiva en la web de la Fundación La Caixa y fuentes de la fundación han explicado que la idea es que se vuelva a reabrir presencialmente en un futuro.

Acompañamiento

Según el último estudio llevado a cabo por el programa Siempre Acompañados, el 68,94 % de las personas que han participado en él perciben una mejora de su estado emocional.

Durante este 2024, el programa ha atendido de forma personalizada a través de entidades sociales a un total de 2.203 personas mayores de toda España, un 20% más que en el mismo periodo del año pasado.

El programa Siempre Acompañados se ha "consolidado" en sus diez años de trayectoria, y con él los participantes mejoran su confianza y estado de ánimo, aprenden a gestionar mejor las situaciones de soledad, incrementan su red social y participan más en la comunidad.

El subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, asegura que con este acompañamiento las personas "vuelven a construir sus vidas con una red de apoyo más sólida", y considera importante hablar de la soledad para poder ponerle fin.