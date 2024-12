Cómo afrontar la soledad en Navidad

La Navidad está cada vez más cerca, y con ella viene una época cargada de sentimientos, como la alegría, la ilusión, la diversión, la tranquilidad... pero para muchas personas es una temporada complicada que puede traer también emociones como la soledad, de hecho, la Alianza Nacional de enfermedades mentales informó que un 66% de las personas se sientes solas en Navidad.

Un artículo del Instituto Raimon Gaja muestra que la soledad es una percepción muchas veces subjetiva, que no tiene tanto que ver con la cantidad de gente que tenemos alrededor, si no más con la capacidad de conectar con esas personas. Desde el punto de vista psicológico, la soledad puede tener beneficios cuando es voluntaria, pero no puede ser durante un tiempo prolongado ya que hay muchos estudios que respaldan que las conexiones sociales mejoran el bienestar mental y físico.

Mujer agobiada en Navidad | Freepik

Este sentimiento de soledad durante la temporada navideña puede deberse a factores como las expectativas sociales de tener que estar feliz y asistir a numerosas fiestas, o tener una pareja con las que pasarlas, generando con todo ello una presión negativa y sensación de fracaso. También se puede deber a haber perdido a alguien, generando un impacto emocional mayor durante estas fechas que se asocian con las personas que amamos, y provocando mucha nostalgia y tristeza, o un sentimiento de añoranza a cómo eran las cosas en el pasado.

Existen otros factores que son más físicos como puede ser la distancia por vivir lejos del hogar y no poder acudir a las celebraciones familiares, o por ejemplo los problemas económicos que no permiten festejar esta época como se desearía.

Todos estos factores pueden generar esa sensación de soledad, la cual tiene un impacto negativo en la salud mental, ya que produce una bajada de autoestima y niveles altos de estrés, lo que generará a una asociación negativa con la festividad. Así que ¿Cómo podemos afrontar esta soledad?