El análisis del padre Ángel sobre el nuevo Papa, León XIV

Minutos después de las 18.00 de la tarde del jueves 8 de mayo, una fumata blanca emergía de la chimenea de la Capilla Sixtina confirmando que el cónclave cardenalicio iniciado 24 horas antes había concluido con éxito y 'Habemus Papam'. El sucesor como máximo pontífice de Jorge María Bergoglio es Robert Francis Prevost, que ha elegido el nombre de León XIV y que se ha convertido en el 267 Papa de la historia y en el primero nacido en Estados Unidos.

De los primeros en reaccionar a esta elección inesperada -tanto por la rapidez, ya que tan solo han hecho falta cuatro votaciones, como por su protagonista, que no figuraba en las quinielas de los favoritos- el Padre Ángel, uno de los sacerdotes más queridos y populares de nuestro país.

"León XIV es un nombre precioso, y uno se siente lleno de felicidad porque, así como hemos sentido mucho el irse el Papa Francisco, esperábamos con ansiedad el nombramiento y quién podía ser Papa, ¿no? Y cuando salió y ya dijeron el nombre León XIV, ya tenía buena pinta. Un Papa que es cercano, que era cercano ya en donde había estado, en las diócesis donde había estado, con los más pobres también, sin duda alguna, y donde el Papa Francisco le había llamado a Roma para estar en uno de esos organismos donde iban eligiendo o nombrando a los obispos, con lo cual era un hombre muy de confianza del Papa Francisco" ha comenzado.

"Y después sus primeras palabras fueron las palabras que esperábamos, las palabras de la paz. Es decir, en estos momentos en los que hay tantas guerras, en donde hay tantas peleas, en donde hay tantos conflictos, no hablaban nada más que de la paz. Es decir, no nos habla de unas teologías que no entendamos, nos habla de que hay que quererse y después de que hay que creer en Dios y en los hombres y en las mujeres. Habla español, y está en línea con el Papa Francisco, se conocían de Buenos Aires" ha destacado, confesando que se siente "feliz" con el nuevo Pontífice.

Respecto a las informaciones que apuntan a que no podría ser el 'favorito' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sacerdote ha dejado claro que "el Papa ha sido elegido por los suyos, por los cardenales, no elegido por los políticos, ni por Trump".

"Lo que sí es cierto es que todos pensaban en algún otro candidato que tenía más posibilidades de ser. Y yo creo que ha sido una sorpresa, pero una sorpresa buena. Por lo que yo voy oyendo y escuchando, todos van sacando un poco su vida, su ascendencia, además, de madre española. Esperemos que sea de Asturias la madre o su abuela, ¿no? Algo tendrá de eso, pero el que hable español ya para España es una gran cosa de eso, ¿no?" ha añadido esperanzado con que este papado será bueno pra nuestro país-

Entre las asignaturas pendientes de León XIV, como reconoce, el papel de la mujer en la Iglesia: "Él estaba cerca del Papa anterior y sabía cuáles eran sus intenciones. El Papa Francisco ya comenzó con ello y sin duda este va a seguir en ello. Pero mira, el problema de la Iglesia no es el que los curas nos casemos o que las mujeres puedan ser sacerdotes, el problema de la Iglesia es el que decía que sea la Iglesia de los pobres, que sea la Iglesia en la que entramos todos, en la que no alejemos a la gente. A veces hemos alejado a los divorciados, a las personas que no eran, o que tienen una orientación sexual completamente distinta o casi hasta de un color a otro. Y esto el Papa anterior, el Papa Francisco, iba acercando, es decir, se le conoce más porque acercó más a los que estaban fuera que a los que a veces estaban dentro. Y éste conoce las periferias, conoce la pobreza, ha estado cercano, ha estado cerca de la gente y ha vivido y convivido con ellos. Por otra parte, es Agustino. Los Agustinos también tienen una pastoral muy cerca de la pobreza, ¿no? Y tienen de patrón a ese San Agustín, que decía lo más importante de la vida, ama y haz lo que quieras, es decir, que lo más importante nos decía y el mensaje que dejó era ese, ama y haz lo que quieras, es decir, es el mejor mensaje, que es el mensaje del Jesús de Nazaret".

"Yo he conocido siete Papas, con éste ocho Papas. Lo que pasa es que Juan Pablo II me lo estropeó un poco, porque estuvo veinte años, sino hubiera conocido más Papas. Y éste es joven, es decir, creo que tiene sesenta y nueve años, y puede estar un montón de años más todavía que los que estuvo el Papa Francisco, y puede que esta Iglesia esté viva, la Iglesia de Cristo tiene que estar más viva. Es decir, estábamos un poco dormidos, lo decía el Papa anterior, y tenemos que despertar" ha concluido, esperanzado con que León XIV podrá conseguirlo.