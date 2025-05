Aitana dedica una emotiva canción a uno de sus abuelos en su nuevo disco

Este viernes 30 de mayo la cantante Aitana lanza su nuevo disco llamado Cuarto Azul, previo a este lanzamiento Aitana ofreció en el Movistar Arena, un evento exclusivo llamado Listening Party donde los afortunados asistentes pudieron escuchar en primicia los temas de su nuevo disco.

Durante el evento, Aitana contó una anécdota sobre sus abuelos relacionada con una de las canciones de su nuevo trabajo. Aunque a la artista ya no le queda ningún abuelo con vida, uno de sus abuelos, Antonio, falleció siendo ella muy pequeña por lo que sus padres cuando le hablaban de él le decían siepre que estaba en el cielo.

"Yo me acuerdo de coger un avión con 3 o 4 años, mirar por la ventana y decirle a mi madre: "Mamá donde está el yayo que no lo veo" y mi madre decirme bueno está en el cielo pero en otra parte. Siempre me hablaban de mi abuelo como que era un músico increíble, que cantaba saetas en Semana Santa, y yo siempre he querido hacerle una canción a mi abuelo, que habla un poco de ese miedo a la muerte, pero que de alguna forma no le tengo miedo porque se que él está ahí cuidándome y por que sé que hay música en el cielo." señlaba la artista "Para mi es de las canciones más especiales de este disco" comentaba emocionada la cantante presentando así esta nueva canción con el nombre de Música en el cielo.

La letra de la canción dice así:

Nunca te he visto

Pero sé que me oyes

Dónde estás

No sé si dónde estás

Te llegarán las flores

Me encantaría

Poder hablar contigo

Para que me contaras

Que has hecho tú

A los sueños que he cumplido

Sé que tú me cuidas desde ahí

No sé por qué sigo teniendo miedo

Esta canción la hice para ti

Aunque no sé si hay música en el cielo

Si hay música en el cielo

Si hay música en el cielo

Tengo ganas de verte

Pero que me hace verlo

Espero que me esperes

Y que sea dentro de mucho tiempo

Y no sé por qué lloro

Si estás acompañado

Si de una forma u otra

Siempre tuviste milagros al lado

Sé que tú me cuidas desde ahí

No sé por qué sigo teniendo miedo

Esta canción la hice para ti

Aunque no sé si hay música en el cielo

Si hay música en el cielo

Si hay música en el cielo

Y todos los que están aquí

Me distes lo que pedí

Me pregunto por qué a mí

Cuando la gente me habla de Dios

Yo te veo a ti

Cuando pienso en mi abuelo

Sé que sí, si hay música en el cielo