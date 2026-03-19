El trastorno que pueden sufrir las mujeres deportistas y afecta a huesos y al metabolismo

El 40% de las mujeres que realizan más de tres horas de ejercicio semanal pueden sufrir la tríada de la mujer deportista, un conjunto de trastornos relacionados con la salud ósea, las alteraciones menstruales y la deficiencia energética, según una investigación liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La investigadora del FoodLab y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, Laura Esquius de la Zarza, ha asegurado que "todas las mujeres físicamente activas son susceptibles de la tríada, independientemente del deporte practicado".

En este estudio, publicado en la revista científica "Journal of the International Society of Sports Nutrition", participaron 1.154 mujeres, desde deportistas recreativas hasta élite del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat, con edades entre los 15 y los 45 años.

Según la investigadora Ana Torres Dos Ramos, existen factores que incrementan el riesgo de sufrir este síndrome, como la participación en deportes estéticos, disciplinas centradas en la delgadez o categorías de peso.

Las presiones sobre el peso, la apariencia física y la exposición del cuerpo aumentan el riesgo de insatisfacción corporal y derivan en conductas alimentarias desordenadas. Según el estudio, el 24,3% de las deportistas presentó riesgo de trastorno alimentario subclínico y el 7,3% un trastorno clínico.

"La deficiencia energética puede desarrollarse por distintas vías, como la pérdida de peso intencionada o una ingesta insuficiente involuntaria", ha explicado Esquius de la Zarza.

Los resultados son representativos de España, ya que el estudio mostró una distribución homogénea con participación de todas las provincias.

Este síndrome puede provocar amenorrea hipotalámica funcional, baja densidad mineral ósea, infertilidad y un mayor riesgo de lesiones por estrés. En los casos más graves, el daño óseo puede ser irreversible.

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS

Para prevenir la tríada, las autoras recomiendan vigilar el ciclo menstrual e incorporar educación menstrual desde edades tempranas. También es clave asegurar una ingesta alimentaria adecuada que cubra las necesidades energéticas.

"El entorno deportivo debe ser consciente del daño de las presiones sobre el peso corporal. Es necesario eliminar estereotipos de género y la falsa idea de que el rendimiento deportivo depende del peso", ha señalado Torres Dos Ramos.

En este proceso, es fundamental que los profesionales de la salud y del ejercicio físico conozcan la tríada y sus complicaciones, dada su alta prevalencia.

Las investigadoras han denunciado la infrarrepresentación de las mujeres en la investigación deportiva: solo un 6% de los estudios se centra exclusivamente en ellas, y muchas recomendaciones se basan en participantes masculinos.

Por último, defienden un enfoque basado en la equidad en el deporte, que permita erradicar prejuicios y avanzar hacia una visión que celebre la diversidad corporal.