Manuel Alonso, el atleta que rompió récords mundiales a los 85 años

El veterano corredor español Manuel Alonso ha demostrado que la edad no es un límite para alcanzar grandes logros deportivos. A sus 85 años, batió los récords mundiales de 800 metros lisos y 1500 metros al aire libre, consolidándose como una leyenda viva del atletismo sénior y un referente de superación para deportistas de todas las edades.

Nacido en España en 1938, Alonso siempre mostró pasión por el deporte, aunque no fue hasta su madurez cuando se adentró de lleno en el atletismo. Su dedicación y disciplina le han permitido desafiar el paso del tiempo, entrenando con intensidad y manteniendo un excelente estado físico. Su constancia le ha llevado a destacar en las categorías máster, donde ha acumulado títulos y marcas históricas.

La hazaña de batir dos récords mundiales en distancias tan exigentes como los 800 y los 1500 metros al aire libre es fruto de años de preparación y amor por el deporte. En un circuito internacional donde competir contra el reloj exige tanto resistencia como estrategia, Alonso ha demostrado que la experiencia y la madurez pueden ser grandes aliadas para alcanzar el éxito.

Manuel Alonso | Antena 3 Noticias

Más allá de sus logros deportivos, Manuel Alonso se ha convertido en un símbolo de vitalidad y motivación. Su historia inspira a quienes creen que las metas deportivas pertenecen solo a los jóvenes, recordando que la pasión y el compromiso pueden extenderse a todas las etapas de la vida. Su ejemplo refuerza el mensaje de que la edad no debe ser un freno, sino un impulso para seguir adelante.

Hoy, tras inscribir su nombre en los libros de récords, Alonso continúa entrenando y participando en competiciones. Para él, cada carrera es una oportunidad de superarse y de transmitir que el límite no está en los años cumplidos.