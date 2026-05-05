Las farmacias catalanas impulsan una campaña para detectar la hipertensión mal controlada

El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha impulsado una nueva edición de la campaña Mànigues amunt que, bajo el lema Presión arterial siempre bajo control, detectará la hipertensión mal controlada y la falta de adherencia a los tratamientos durante todo el mes de mayo.

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, el 17 de mayo, las farmacias catalanas registrarán los valores de la toma de la presión en la plataforma Farmaserveis, realizarán un cuestionario e impulsarán el seguimiento digital, informa el Consell en un comunicado de este lunes.

Además, realizarán tests de adherencia para pacientes medicados con antihipertensivos, y en función de los resultados ofrecerán consejos de mejora, propondrán seguimiento farmacoterapéutico o valorarán la derivación al médico.

La campaña también apuesta por impulsar el seguimiento digital de la salud recordando a los pacientes que pueden consultar y hacer seguimiento de sus datos de salud y de la presión arterial desde su teléfono móvil a través de la app La Meva Farmàcia.

La hipertensión arterial es "uno de los principales factores de riesgo cardiovascular" y, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en países desarrollados, la adherencia a los tratamientos a largo plazo para enfermedades crónicas se sitúa alrededor del 50%.