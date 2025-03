El tipo de ejercicio y el momento del día, claves para mejorar la salud metabólica, según un estudio

Un grupo de investigadores del Ibima Plataforma Bionand, pertenecientes al Centro de Investigación Biomédica en Red (Ciber) en las áreas de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn) y Enfermedades Cardiovasculares (Cibercv), junto con el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la Universidad de Málaga, ha descubierto que ejercitarse por la tarde podría ser más beneficioso para mantener niveles saludables de glucosa.

Este hallazgo abre nuevas posibilidades para prevenir y tratar enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad, según han indicado en un comunicado.

En el estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition y liderado por Mora Murri y Almudena Ortega-Gómez, Francisco Tinahones, 23 participantes sanos realizaron ejercicios aeróbicos y anaeróbicos tanto en la mañana como en la tarde.

El tipo de ejercicio y el momento del día, claves para mejorar la salud metabólica | Junta de Andalucía

Los resultados muestran que el ejercicio vespertino tiene un mayor impacto positivo en la regulación del azúcar en sangre, gracias a cómo nuestro cuerpo responde a diferentes momentos del día.

La clave está en la cronobiología, una ciencia que estudia cómo los ritmos internos del cuerpo, como el sueño y el metabolismo, se sincronizan con los ciclos externos, como el día y la noche. Según esta investigación, las variaciones en la sensibilidad a la insulina y el uso de glucosa podrían explicar por qué el ejercicio por la tarde es más efectivo.

Recientemente, dicho equipo de investigación publicó un artículo de revisión en la prestigiosa revista Obesity Reviews, donde profundizaban en la conexión entre el momento específico del día para la realización de ejercicio y su impacto en la salud metabólica.

Un número considerable de estudios respaldan que el ejercicio vespertino o nocturno puede ser más eficaz que el ejercicio matutino para mejorar diversos parámetros metabólicos, como el control glucémico, la presión arterial o el perfil lipídico.

Las intervenciones basadas en la cronobiología se perfilan como una herramienta prometedora para abordar enfermedades metabólicas. Ajustar la práctica del ejercicio a las horas del día puede potenciar sus beneficios en condiciones como la diabetes tipo 2 o la obesidad, optimizando la regulación del azúcar en sangre y otros procesos metabólicos.

Aunque estos resultados son prometedores, los expertos subrayan que se necesita más investigación para entender completamente cómo el momento del día afecta la salud metabólica. Este enfoque, basado en la cronobiología, podría ser una herramienta clave para combatir enfermedades metabólicas y avanzar hacia una medicina más personalizada y efectiva, han señalado.