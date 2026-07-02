Sanidad espera que la Ley Antitabaco llegue al Consejo de Ministros antes de que termine julio

"Estamos trabajando con bastante ahínco para lograr que la Ley de Tabaco pase por Consejo de Ministros de manera definitiva antes de que termine el mes de julio, de manera que, posteriormente, se debatiría aquí, en el Congreso de los Diputados", ha indicado Padilla en su intervención en la Cámara Baja.

El secretario de Estado ha comparecido en la Comisión de Sanidad para dar cuenta de diferentes asuntos, realizando este anuncio en el marco de su alocución sobre el trabajo desarrollado por el Ministerio de Sanidad en el ámbito de la salud pública. En este apartado, ha destacado también la Agencia Estatal de Salud Pública y el Plan Estatal de Preparación y Respuesta.

La Agencia Estatal de Salud Pública, con sede antes de que acabe el periodo de sesiones

Sobre la futura Agencia Estatal de Salud Pública, Padilla ha declarado que "antes de que termine este periodo de Consejo de Ministros se hará la designación" de su sede. Según ha explicado, ya se han terminado sus estatutos, que califica de "ambiciosos" y que se traducirán en una agencia "totalmente homologable a referentes de países de nuestro entorno".

Reconocimiento internacional por la gestión del hantavirus

Por último, el secretario de Estado ha puesto en valor la gestión realizada en relación con la crisis del hantavirus, por la que el Ministerio ha recibido "el reconocimiento" de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea. Padilla ha destacado también las acciones desarrolladas en el abordaje del VIH, entre las que ha mencionado el recientemente anunciado programa de preservativos gratuitos para personas de entre 16 y 22 años a través de las farmacias.