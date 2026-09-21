¿Por qué algunos días parece que nuestra mente no funciona igual?

¿Te cuesta concentrarte, notas la mente más lenta o tienes la sensación de estar 'aturdido' sin motivo aparente? La niebla mental es un problema cada vez más frecuente que puede estar relacionado con el estrés, con la falta de sueño, con la migraña o con algunos medicamentos. Una neuróloga explica cuándo es conveniente acudir al médico y qué hábitos pueden ayudarte a prevenirla.

Charlamos en Europa Press Salud Infosalus con la experta María Alonso de Leciñana, doctora en Medicina, especialista en Neurología y jefa de la sección de Neurosonología del Servicio de Neurología y centro de Ictus del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, quien insiste en primer lugar en que la niebla mental no podemos identificarla con una enfermedad porque no lo es:

"No es una enfermedad específica, ni tampoco es un síntoma específico de una enfermedad concreta, sino una forma de denominar a un conjunto de síntomas de los pacientes y que se agrupan dentro de esta palabra".

Estos síntomas pueden formar parte de lo que se conoce como "niebla mental"

Es verdad, tal y como reconoce, que el término 'niebla mental' es "bastante inespecífico", pero lo que sí que está claro, tal y como indica, es que "no es un síntoma específico de una enfermedad concreta, sino la descripción de un conjunto de síntomas o 'quejas' de un paciente, y no es indicativo de estar padeciendo una enfermedad".

Dice que cuando la refieren en consultas los pacientes mencionan una sensación de lentitud mental, de aturdimiento, de dificultad para pensar, "como si se les nublara la mente", según describe la también profesora asociada de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Constata la doctora Alonso de Leciñana que durante la entrevista con el paciente en consulta es donde se puede indagar sobre su posible origen, señalando que, en ocasiones, se relaciona con fenómenos como el estrés, con el cansancio, con la falta de sueño o con preocupaciones, por ejemplo.

También puede aparecer asociada a algunas enfermedades, como la migraña

Pero también apunta esta neuróloga del Hospital Universitario La Paz de Madrid que hay enfermedades que asocian este síntoma, como es el caso de la migraña:

"Muchos pacientes antes de migraña la padecen, en la fase de pródromos (síntomas previos al aura o inicio de migraña), y notifican que están lentos, que les cuesta concentrarse. La niebla mental forma parte de ese conjunto de síntomas de aviso de que se va a producir una migraña. Pero también puede darse al final de la migraña, donde muchos pacientes tienen niebla mental después".

Igualmente, asegura esta doctora en Medicina que la niebla mental puede aparecer en pacientes que toman una determinada medicación con efectos psiquiátricos, y que produce cierta somnolencia, aturdimiento o lentitud. "La falta de sueño también puede producirlo", apostilla.

Además, resalta que son muchas las personas que pueden estar preocupadas por sentir que padecen niebla mental y el hecho de que esta pueda estar relacionada con el desarrollo de deterioro cognitivo, si bien asegura que "no hay evidencia al respecto".

Sobre cuándo consultar con el especialista, esta neuróloga y profesora asociada de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid reseña que siempre hay que hacerlo, independientemente o no de si se trata de niebla mental, y siempre que el paciente presente un síntoma persistente que le preocupa.

"En estos casos siempre es bueno consultar. Aunque en muchas ocasiones la niebla mental no va a ser signo de alarma o un síntoma de enfermedad, pero si el paciente presenta una sintomatología persistente de este tipo es mejor consultar con el médico porque este le podrá evaluar buscando todos los posibles desencadenantes y procesos relacionados. En la mayor parte de las veces no será nada preocupante", insiste.

Eso sí, aconseja realizar esta primera consulta en el médico de atención primaria, y afirma que no es necesario ir al neurólogo en primer lugar, porque la niebla mental, tal y como hemos insistido a lo largo del artículo, no representa un síntoma específico de enfermedad concreta.

Con todo ello, solicitamos a la doctora Alonso de Leciñana que nos aporte una serie de consejos o de pautas sobre cómo podemos prevenirla en nuestro día, advirtiendo en primer lugar de la necesidad de evitar el estrés, así como cualquier posible situación de ansiedad, a la vez que ve súper recomendable hacer ejercicio de forma regular:

"No hace falta que sea extenuante, pero sí una actividad física relajante como paseos de media hora, o algo que le guste hacer a la persona".

Habla igualmente del importante papel de la alimentación sana, "porque así evitamos enfermedades que pueden asociarse a síntomas de niebla mental"; así como de un descanso regular, con las horas adecuadas de sueño, "que no tienen por qué ser ocho horas para todo el mundo", ya que durante el sueño el cerebro se recupera de gran parte del 'desgaste' que sufre durante el día, y es una forma, también, de mantener una adecuada salud mental y de evitar otras enfermedades; al mismo tiempo que aconseja huir del tabaco, del alcohol y de otros tóxicos.

"Todo esto nos procurará una vida más sana, y que seguro implicará menos niebla mental. También otro de mis consejos en este sentido es no tomar medicación que un médico no nos haya recetado. Así se evitarán síntomas relacionados de este tipo", concluye esta experta del Hospital Universitario La Paz de Madrid.