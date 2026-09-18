La fatiga y el aumento de peso, por delante de los sofocos, como síntomas más comunes de la menopausia

Cuando se habla de menopausia, lo primero que suele venir a la mente son los sofocos. Sin embargo, no es el síntoma más habitual: los más comunes son la fatiga, el aumento de peso y el insomnio, aunque en muchas ocasiones ni siquiera se relacionan con esta etapa vital. Así lo refleja un macroestudio realizado por la compañía DOMMA, a partir del análisis de 90.000 cuestionarios respondidos por mujeres españolas entre 2022 y 2026, presentado en el último congreso de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM).

Uno de los mayores registros de síntomas en España

El trabajo, titulado "La Radiografía de la Menopausia en España", constituye uno de los mayores registros de síntomas menopáusicos realizados hasta la fecha en el país, según DOMMA. El estudio refleja cómo viven esta etapa las mujeres y desvela una realidad que puede pasar desapercibida: los síntomas más frecuentes no siempre son los más conocidos ni los que tradicionalmente se asocian a la menopausia. El documento analiza además cómo evolucionan estos síntomas a lo largo de las distintas fases de esta transición y el impacto que generan en las mujeres.

No solo sofocos

La macroencuesta revela que el 64 % de las mujeres padece fatiga, aumento de peso e insomnio. A estos síntomas les siguen la libido baja (62 %), la hinchazón (55 %) y los sofocos (54 %). Precisamente los sofocos, pese a ser el síntoma más conocido de la menopausia, no resultan ser el más frecuente, según desvela la encuesta.

El estudio recoge además que el 52 % de las mujeres presenta inestabilidad emocional, el 48 % sequedad vaginal y el 45 % dolor articular. Estos síntomas, señala el informe, no aparecen de uno en uno, sino que pueden manifestarse en bloque y de forma inesperada: de media, las mujeres encuestadas afirman experimentar seis síntomas físicos de forma simultánea. El 70 % asegura que estos síntomas les afectan emocionalmente, y el 43 % dice sentir una sobrecarga total.

No hay una sola menopausia

El estudio también pone de manifiesto que no existe una única forma de vivir la menopausia. Las cien mil mujeres encuestadas se agrupan en seis perfiles clínicos distintos, según cómo se concentran sus síntomas. El perfil más numeroso, con un 31 % de las encuestadas, es el de sobrecarga hormonal, en el que los sofocos afectan al 96 % de las mujeres, el insomnio al 86 % y la fatiga al 81 %. Le sigue el perfil de carga metabólica, que representa al 19 % de las mujeres: en este grupo, el 100 % ha ganado peso, el 97 % sufre hinchazón y el 91 % presenta fatiga.

Otro de los perfiles identificados es el de disrupción nocturna, que afecta al 14 % de las encuestadas y se caracteriza porque el insomnio está presente en el cien por cien de los casos, mientras que el 69 % experimenta fatiga y el 64 % sofocos. El perfil de transición temprana agrupa al 13 % de las participantes. En este caso, los síntomas son leves, las mujeres mantienen un ciclo regular y tienen entre 40 y 45 años. Un 12 % de las encuestadas presenta un perfil centrado en la libido, que afecta al 82 % de las mujeres de este grupo, junto con el aumento de peso, presente en el 60 % de los casos. Por último, el perfil de impacto emocional, que representa al 6 % de las encuestadas, se caracteriza por un cambio de humor en el 79 % de los casos, estrés en el 74 % e irritabilidad en el 70 %.

Incertidumbre e incomprensión

El estudio muestra además que la carga de síntomas no disminuye con la última regla, sino que continúa aumentando después de ese momento. Todo ello evidencia, según concluye el trabajo, que síntomas como la fatiga o la pérdida de deseo sexual, entre otros, suelen interpretarse como consecuencia del estrés, la edad o el ritmo de vida, en lugar de relacionarse con la menopausia. Esto provoca que muchas mujeres retrasen la búsqueda de información o de un apoyo específico para hacer frente a esta etapa.

De hecho, seis de cada diez mujeres buscan soluciones para síntomas que no llegan a relacionar con la menopausia, lo que contribuye a que buena parte de ellas viva esta transición marcada por la incertidumbre y la incomprensión.