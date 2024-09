Los medicamentos recetados fuera de su indicación pueden ser más dañinos que beneficiosos

Un nuevo estudio del King's College de Londres (Reino Unido) muestra que las prescripciones no autorizadas de un antidepresivo común no ayudan a aliviar la disnea en pacientes con enfermedades respiratorias y pueden causar efectos secundarios. Los hallazgos, presentados en el Congreso de la ERS en Viena y publicados en The Lancet Respiratory Medicine, muestran la necesidad desesperada de opciones para tratar los síntomas de la disnea severa, ya que no hay medicamentos autorizados para esto en el Reino Unido ni en la mayoría de los países.

Ante los resultados, los investigadores advierten que recetar medicamentos para un uso para el cual no está autorizado podría empeorar las cosas, incluso aunque el prescriptor estuviera intentando ayudar.

La disnea grave que provocan las enfermedades respiratorias crónicas afecta en gran medida la calidad de vida del paciente, además de generar importantes desafíos clínicos y costos de atención médica. La mayoría de los pacientes con enfermedades como esta tienen pocas opciones para aliviar sus síntomas. Antes del ensayo, los investigadores encuestaron a médicos especializados en medicina respiratoria y paliativa y descubrieron que los médicos a menudo utilizaban recetas fuera de indicación, es decir, cuando un médico prescribe un medicamento para un uso distinto al indicado en su licencia. Se estaban utilizando varias recetas fuera de indicación, incluidos ansiolíticos y antidepresivos comunes, como las benzodiazepinas y los ISRS.

La mirtazapina, un antidepresivo común, era uno de los tipos de fármacos que se recetaban. Las series de casos y los primeros estudios demostraron que tenía potencial. Sin embargo, en este ensayo internacional, el primer estudio a gran escala que se ha realizado, los investigadores descubrieron que la mirtazapina no mejora la disnea en pacientes con enfermedades respiratorias en comparación con el placebo. También descubrieron que los pacientes que recibían mirtazapina tenían ligeramente más efectos secundarios y necesitaban más atención por parte de los hospitales y los familiares.

Medicamentos | Unsplash

El uso fuera de indicación puede ser tan seguro como el uso dentro de indicación si se basa en evidencia sólida. A menudo se utiliza cuando los síntomas no se pueden controlar con medicamentos autorizados, en particular en enfermedades graves. Esto es común en el tratamiento de la disnea grave, por lo que la evaluación adecuada de los medicamentos es vital. La prescripción fuera de indicación no significa que el médico esté cometiendo un error; a menudo ocurre cuando no hay otras opciones para controlar síntomas como la disnea.

La primera autora, la profesora Irene Higginson, del King's College de Londres, relata: "La disnea es un problema generalizado en los cuidados paliativos como síntoma de enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Cuando es grave, resulta angustiante para los pacientes, así como para sus cuidadores, familiares y amigos. Disminuye la calidad de vida de las personas y, a menudo, conduce a un uso considerable de la atención sanitaria y social, lo que incluye ingresos hospitalarios de urgencia. A pesar de ser un problema generalizado, aún no disponemos de tratamientos efectivos. Por ello, muchos médicos recurren a la prescripción de medicamentos fuera de indicación, intentando ayudar a sus pacientes"

"Nuestra encuesta anterior reveló que el 19% de los médicos especializados en neumología y el 11% de los médicos de cuidados paliativos recomiendan con frecuencia antidepresivos para la disnea grave en la EPOC, por lo que estos medicamentos ya se están utilizando fuera de indicación. Este nuevo ensayo concluye que no se recomienda la mirtazapina para el tratamiento de la disnea, que el uso de medicamentos no autorizados debe abordarse con precaución y que es fundamental someter los medicamentos en cuidados paliativos a ensayos rigurosos. Necesitamos más investigaciones sobre posibles terapias para la disnea grave. Mientras tanto, recomendamos que los médicos utilicen la identificación temprana y enfoques no farmacológicos, como los que ofrecen los servicios de apoyo para la disnea, para tratar el síntoma", concluye la experta.