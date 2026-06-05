Mayo cierra con 101 fallecidos por calor, el peor balance para este mes en diez años

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, que entre 2015 y 2025 ha contabilizado un total de 27.564 defunciones relacionadas con las altas temperaturas. El año con mayor mortalidad fue 2022, cuando se registraron 4.789 fallecimientos, seguido de 2024, con 3.832.

El calor llega cada vez antes

La ministra ha advertido de que el problema no radica únicamente en el aumento de las temperaturas, sino también en que los episodios de calor extremo se están adelantando en el calendario. Según ha señalado, la población y los organismos no están adaptados a estas situaciones tan tempranas, lo que dificulta la percepción del riesgo y aumenta la vulnerabilidad ante las altas temperaturas. En este contexto, ha destacado que el verano meteorológico dura actualmente cerca de seis semanas más que en la década de los ochenta, un cambio que refleja cómo las nuevas generaciones están creciendo en unas condiciones climáticas muy diferentes a las que conocieron sus padres y abuelos. Durante mayo, España vivió un episodio de calor especialmente intenso y persistente. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se situaron entre 10 y 15 grados por encima de los valores habituales para esta época del año. Como consecuencia, 101 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor, principalmente mujeres de edad avanzada residentes en País Vasco, Asturias y Galicia, territorios tradicionalmente menos adaptados a este tipo de fenómenos.

El responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad, Héctor Tejero, ha destacado que se trata de la cifra más elevada registrada en un mes de mayo desde que existen datos. El segundo registro más alto correspondía precisamente a 2015, cuando se contabilizaron 98 fallecimientos. El impacto del calor extremo va más allá de la mortalidad. Los expertos advierten de que las altas temperaturas también incrementan los ingresos hospitalarios. Según Tejero, cuando los termómetros se disparan las hospitalizaciones aumentan un 10 %, mientras que los accidentes laborales pueden crecer hasta un 17 %. "El cambio climático y el calor extremo enferman y matan", ha subrayado el experto, quien ha recordado que el riesgo de fallecimiento aumenta entre un 9,1 % y un 10,7 % por cada grado que la temperatura supera el umbral considerado peligroso para la salud.

Diferentes regiones de España

Precisamente, el Ministerio de Sanidad ha actualizado los niveles de temperatura a partir de los cuales se incrementan los riesgos sanitarios. Estos umbrales varían según la zona geográfica y oscilan entre los 41,5 grados establecidos en algunas áreas de Sevilla y los 25,7 grados del litoral oriental de Asturias. Uno de los colectivos que más preocupa al Ministerio es el de la infancia. Junto a las personas mayores, los pacientes con enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas, los niños forman parte de los grupos más vulnerables frente a las olas de calor. La ministra ha advertido de que las altas temperaturas no solo provocan golpes de calor o deshidrataciones, sino que también afectan a la capacidad de concentración, reducen el rendimiento académico, dificultan el aprendizaje y alteran el descanso y el bienestar emocional de los menores.

Ante esta situación, ha instado a las comunidades autónomas a acelerar la puesta en marcha de planes de adaptación climática en los centros educativos para garantizar unas condiciones adecuadas tanto para alumnos como para profesores. Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado el carácter excepcional del episodio cálido registrado a finales de mayo. Los días 22, 27, 28 y 29 batieron récords de temperatura media para esas fechas concretas en el conjunto de España desde, al menos, 1950. La Aemet ha destacado que las temperaturas medias durante esos días se situaron en torno a los 24 y 25 grados, unos valores extraordinarios para finales de mayo. Además, con estos registros ya son 16 los récords de días cálidos superados en lo que va de 2026. A ello se suma que abril de este año fue el más cálido desde 1961, con una temperatura media 3,2 grados superior a la del periodo de referencia y superando ampliamente el récord que hasta ahora ostentaba abril de 2023. Los datos reflejan una tendencia cada vez más evidente, los episodios de calor extremo son más frecuentes, más tempranos y más intensos, con consecuencias directas sobre la salud de la población y una especial incidencia en los colectivos más vulnerables.