Premiada una iniciativa para prevenir el deterioro funcional de personas mayores ingresadas en el HUN

El proyecto Recorriendo Navarra desde el hospital, presentado por el Hospital Universitario de Navarra (HUN), el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y la Fundación Miguel Servet - Navarrabiomed (FMS-NBM), ha recibido el Premio de Mejora de la Calidad en Hospitales, patrocinado por Sanofi y la Fundación Avedis Donabedian.

La iniciativa busca "mejorar la calidad de vida y la socialización" de las personas mayores ingresadas en la unidad de Geriatría del HUN a través de un programa que combina la realización de actividad física y mental con estrategias de gamificación, mediante la transformación de los pasillos de la planta en un recorrido por diferentes paisajes de Navarra que los pacientes deben realizar siguiendo itinerarios adaptados a su grado de independencia.

El galardón ha sido recogido por el jefe del Servicio de Geriatría, Nicolás Martínez Velilla, en un acto celebrado el miércoles 15 de abril, en Barcelona.

Tal y como explican desde el Gobierno de Navarra, la propuesta consiste en la instalación en los pasillos de la unidad de un recorrido terapéutico que simula un viaje por diferentes entornos del norte, zona media y sur de Navarra a través de imágenes, cuadros y vinilos colocados en el suelo y en la pared de la Unidad de Geriatría del HUN. Mediante estas referencias visuales, se busca la "estimulación sensorial" de los pacientes, y, al mismo tiempo, "evocar recuerdos significativos".

El recorrido está guiado por un "diario de viaje", del que existen tres modelos diferentes según el grado de independencia en la deambulación de cada paciente: en silla de ruedas, con ayuda de andador o bastón, o pacientes independientes. En estos diarios se han incorporado técnicas de gamificación para convertir en pequeños 'retos' la realización de los objetivos del recorrido y fomentar así mediante el juego "el compromiso y la motivación".

Estos cuadernos contienen distintos ejercicios de equilibrio, elasticidad y marcha, así como actividades de estimulación cognitiva: pequeñas tareas y preguntas relacionadas con los paisajes que él o la paciente debe ir resolviendo durante su itinerario. Esta metodología "favorece también la adquisición de nuevos conocimientos y la mejora de capacidades físicas, cognitivas y sociales". Además, se alinea con las estrategias del centro y del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea para "la humanización de los cuidados", y promueve también el trabajo conjunto de personal sanitario, terapeutas y familias.

Mejoras en la capacidad funcional, la fuerza y la autonomía

Los resultados del proyecto premiado muestran que esta intervención "consiguió mejorar la capacidad funcional, la fuerza muscular y la autonomía de las personas mayores ingresadas, favoreciendo su recuperación y reduciendo el deterioro asociado a la hospitalización aguda". Estudios previos del equipo de investigación de Geriatría han demostrado la efectividad de sus programas para reducir la discapacidad asociada a la hospitalización.

El programa, según indican sus responsables, pretende paliar determinadas situaciones que a menudo conlleva la hospitalización de las personas mayores, como la pérdida de autonomía, la disminución de la movilidad, la desorientación y el empeoramiento cognitivo y emocional. Según estudios previos realizados por estos profesionales, más de la mitad de los pacientes geriátricos permanecen encamados durante su ingreso una media de 20 horas diarias, presentando al alta un importante deterioro funcional.

Los Premios Avedis Donabedian a la Calidad en instituciones sanitarias se otorgan anualmente desde 1990 con el fin de poner en valor "el esfuerzo para la mejora de la calidad asistencial" realizado por las diferentes entidades y equipos de profesionales del sector de salud y social. Tienen una dimensión internacional, al reconocer iniciativas desarrolladas por centros de España y Latinoamérica.