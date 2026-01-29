Uno de los retos de la sanidad pública es la cronicidad en los pacientes mayores debido al aumento de la esperanza de vida

La Comunidad de Madrid ha señalado "la cronicidad" por el aumento de la esperanza de vida como uno de los retos de la sanidad pública.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado en el ciclo de conferencias Calidad, Innovación y Eficiencia en la Salud organizada por la Sociedad Española de Directivos en Salud (Sedisa), donde ha destacado que el 69% de los años de esperanza de vida ganados entre 2018 y 2023 "es atribuible a la población de 70 y más años", ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

"Es una gran noticia, pero también un desafío asistencial al que tenemos que hacer frente", ha subrayado Matute, que ha añadido que más de la mitad de las personas de 65 a 79 años tiene, al menos, "un problema crónico de salud".

En este sentido, ha abogado por "hablar más de salud que de enfermedad" porque, de esta manera, se logra "una gestión más eficiente de los recursos "y se mejora la calidad de vida de los ciudadanos".