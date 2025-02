Un estudio desvela que la recuperación tardía en el síndrome del corazón roto multiplica el riesgo de mortalidad

El Hospital Universitario de Torrejón, perteneciente a la red pública de la Comunidad de Madrid, ha participado en un estudio que desvela que la recuperación tardía en el síndrome de Takotsubo (TTS), también conocido como síndrome del corazón roto, multiplica el riesgo de mortalidad.

El estudio, publicado en la prestigiosa revista Journal of the American College of Cardiology (JACC), ha contado con la participación de más de 30 hospitales a nivel nacional y ha demostrado cómo la recuperación tardía de la función ventricular izquierda puede impactar en la salud de los pacientes a largo plazo.

"Que surja esta patología por el estrés indica que tienes cierto grado de susceptibilidad en tu aparato cardiovascular o que hay un problema de base, porque todos tenemos estrés, pero no todos tenemos un síndrome de Takotsubo", ha señalado el doctor Iván Núñez Gil, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Torrejón.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

En el TTS o miocardiopatía de estrés, el ventrículo izquierdo experimenta una disfunción temporal, impidiendo que bombee eficientemente. Por lo tanto, la recuperación de esta función ventricular izquierda es un indicador clave de que el corazón se está recuperando.

En la mayoría de los casos (un 85%) suelen sufrirlo mujeres post-menopaúsicas, que han sufrido una alto nivel de estrés físico o emocional. Este a veces causado por la pérdida de un ser querido, un diagnóstico médico aterrador, una pérdida grande de dinero, un cambio muy fuerte en el entorno familiar, por ejemplo pueden ser algunas de las causas entre otras. Suele parecerse a la sensación de un infarto solo que las arterias coronarias no están obstruidas. El daño miocárdico es temporal.

Sin embargo, gracias a este estudio se ha descubierto que el tiempo que tarda en recuperarse es un indicador de riesgo. "Anteriormente se pensaba que, si un paciente superaba el síndrome de Takotsubo, se recuperaba del todo, pero ahora hemos descubierto que los que tardan más de diez días en recuperarse tienen una mayor tasa de mortalidad, especialmente por causas no cardiovasculares", explica el doctor.

De esta manera, los investigadores han podido constatar que una recuperación más lenta conlleva un mayor riesgo de complicaciones y mortalidad en el futuro. "El estudio muestra unos resultados muy interesantes, porque nos da una pista que señala cómo van a ir nuestros pacientes con esta enfermedad", indica el jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Torrejón.

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 25% de los pacientes con TTS sufren una recuperación tardía, se trata de un hallazgo de gran importancia para identificar a los pacientes en riesgo y ofrecerles un seguimiento y tratamiento adecuados. "A corto plazo influye poco, porque la potencia del corazón se normaliza, pero los resultados obtenidos nos arrojan una perspectiva más precisa sobre la evolución tras un TTS y nos permiten personalizar el cuidado de los pacientes según el tiempo que han necesitado para su recuperación cardiaca", añade.

El mencionado estudio se ha realizado con datos de un registro internacional de la enfermedad (RETAKO), cuyo investigador principal es el doctor Iván Núñez Gil, jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Torrejón, que incluye pacientes con síndrome de Takotsubo desde hace más de diez años, analizando diferentes datos sobre esta peculiar enfermedad y contribuyendo a múltiples publicaciones en los últimos años.