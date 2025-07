Siete de cada diez españoles evitan encender el aire acondicionado por miedo al gasto

Siete de cada diez españoles evita encender el aire acondicionado por miedo al coste energético, y un 71% desconoce cuánta energía consume su equipo, según un estudio de Samsung Electronics, patrocinadora de los Juegos Olímpicos y que revela cómo la tecnología puede ser clave para combatir el calor sin disparar la factura eléctrica.

La eficiencia y la conectividad son las características principales para la elección de un equipo de climatización. Además, el estudio refleja una necesidad urgente de soluciones más eficientes y fáciles de controlar, en línea con la creciente tendencia de domotización del hogar.

Un 86% percibe que su aire acondicionado representa una parte significativa del gasto eléctrico durante el verano, suponiendo hasta 30 euros adicionales al mes cuando se conecta durante ocho horas al día considerando un coste medio del kilowatio hora (kWh) de 0,16 euros.

La subida de la luz tras el reciente apagón en España, con precios medios mayoristas que se espera mantengan en torno a los 75 euros/MWh, y con el aumento del gas en el mix energético como respuesta a aquel episodio, hace que los hogares afronten tarifas eléctricas más elevadas.

En este entorno, Samsung destaca cómo sus aires acondicionados conectados pueden suponer un ahorro real de hasta un 30 por ciento. "Esta preocupación por el gasto se refleja también en lo que más valoran los usuarios a la hora de elegir un sistema de climatización. Según este estudio, el 77% da máxima importancia a la eficiencia energética, mientras que un 70% desea poder controlar el aire acondicionado desde el móvil y un 77% quiere que el equipo se apague automáticamente si no hay nadie en casa", señaló Alejandra Tortosa, Product Manager en Samsung Electronics Air Conditioner.

Además, cerca de la mitad de los encuestados (49%) reconoce sentirse frustrado por no entender todos los modos de funcionamiento de su equipo actual, lo que indica una demanda creciente de soluciones más intuitivas, conectadas y fáciles de gestionar.

Más allá del ámbito tecnológico, esta necesidad de control y eficiencia también encuentra eco en la realidad estructural de las viviendas. "Desde el punto de vista de la construcción, el derroche energético es una patología que debe tratarse con urgencia. A nivel cultural, aún no hemos interiorizado del todo la importancia de protegernos frente a este tipo de desperdicio. En un país como España, con más de 2.500 horas de sol al año, seguimos enfrentando una realidad preocupante: muchas personas no tienen acceso real a sistemas de climatización eficientes. Entramos cada vez más en una dinámica de episodios de altas temperaturas, pero nuestras viviendas -en su mayoría- no están preparadas para ello. Esto agrava la pobreza energética estacional y subraya la necesidad de soluciones accesibles, sostenibles, inteligentes y adaptadas a este nuevo contexto climático", comenta Jorge Gallego Sánchez Torija, arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.