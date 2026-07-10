Estos factores aceleran el envejecimiento cutáneo

Factores como la radiación solar, el tabaco o la contaminación pueden acelerar el envejecimiento cutáneo. Según explica la experta, el estado de la piel depende de una compleja cadena de procesos biológicos que influyen tanto en su juventud y vitalidad como en su deterioro con el paso del tiempo.

En este sentido, señala que la producción de colágeno y los mecanismos de defensa frente a los radicales libres y la radiación ultravioleta desempeñan un papel clave para mantener la salud cutánea.

Asimismo, indica que determinados principios activos presentes en los cosméticos pueden favorecer estos procesos biológicos, estimulando la síntesis de colágeno y contribuyendo a mejorar la firmeza de la piel.

La especialista añade que mantener hábitos saludables, como protegerse del sol, no fumar y cuidar la piel de forma adecuada, puede ayudar a ralentizar el envejecimiento cutáneo.