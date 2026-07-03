Luz natural: el factor ambiental que se asocia a un menor riesgo de demencia

Investigadores ven en la exposición a la luz un factor clave para el sistema circadiano, que regula la función cognitiva, aunque su relación con el riesgo de desarrollar demencia no estaba clara hasta ahora. Una nueva investigación de la Universidad Médica de Guangzhou, en China, publicada en la revista 'General Psychiatry', ha descubierto una relación entre una mayor exposición a la luz diurna y un menor riesgo de demencia.

Para el estudio, los investigadores midieron la exposición a la luz diurna y nocturna en 87.577 adultos sin demencia del Biobanco del Reino Unido, un 56% mujeres y con una edad media de 62 años. Tras un seguimiento medio de 8,1 años, 741 participantes desarrollaron demencia. La exposición a la luz se midió mediante acelerometría de muñeca durante 7 días en condiciones de vida cotidiana, mientras que la incidencia de demencia se identificó a partir de datos de Atención Primaria, ingresos hospitalarios y registros de defunción.

Hasta un 16% menos de riesgo con más luz diurna

Una exposición media a la luz diurna superior a 1.000 lux, un nivel de luz moderadamente brillante equivalente al de un día nublado al aire libre, se asoció con una reducción del 16% en el riesgo de demencia. Una mayor exposición a la luz diurna brillante, al menos 5.000 lux, se asoció con una reducción aún mayor del riesgo.

Una exposición a menos de 0,7 horas diarias de luz brillante durante el día fue un predictor más fuerte de demencia que seis factores de riesgo ya establecidos. La exposición a la luz nocturna, en cambio, no mostró una asociación significativa con el riesgo de demencia.

Como principal hallazgo, se observó una asociación significativa entre la exposición a altos niveles de luz diurna y un menor riesgo de demencia. "La exposición a la luz diurna podría servir como un nuevo indicador del riesgo de demencia", concluye el autor principal, Hongliang Feng, doctor en filosofía de la Universidad Médica de Guangzhou.

Las claves de la asociación entre luz y riesgo de demencia

Las personas expuestas a una intensidad media de luz diurna superior a 1.000 lux tuvieron aproximadamente un 16% menos de riesgo de desarrollar demencia que aquellas expuestas a menos de 1.000 lux. Los beneficios de la luz brillante podrían explicarse por una mejor regulación de los ritmos circadianos y una reducción de trastornos mentales como la depresión, que es un factor de riesgo para la demencia.

La duración de la exposición también importa: los participantes expuestos a más de 7.000 lux durante al menos 27 minutos diarios (0,45 horas) presentaron un 17% menos de riesgo de demencia. Sin embargo, la mayoría de las personas pasa cerca del 90% del tiempo en interiores, donde la iluminación habitual, de entre 300 y 500 lux, es inferior a los niveles asociados con beneficios para la salud cerebral.

El estudio destaca además por su solidez metodológica: la exposición a la luz se registró mediante dispositivos portátiles durante 7 días, lo que proporciona datos más precisos que los cuestionarios sobre tiempo pasado al aire libre. De hecho, la exposición prolongada a luz brillante mostró una capacidad predictiva del riesgo de demencia superior a la de factores como la obesidad, la contaminación del aire o los traumatismos craneales.