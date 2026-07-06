El primer mes completo del verano registró 1.029 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, la cifra más elevada desde que comenzaron los registros en 2015

Este nuevo récord llega apenas un mes después de que mayo también marcara un máximo histórico para ese periodo, con 123 defunciones relacionadas con el calor. Desde el inicio del periodo estival, fijado el 15 de mayo con la activación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas del Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 1.152 muertes vinculadas al exceso de temperatura, de las que 1.029 se produjeron durante junio.

La primera ola de calor concentró un tercio de las defunciones

Esta cifra supera en 29 fallecimientos el anterior récord registrado en junio de 2017, que hasta ahora era el mes con más muertes relacionadas con el calor desde que existen registros. Los datos provisionales apuntan a que la primera ola de calor del año, que se prolongó entre el 21 y el 25 de junio, fue el episodio más letal. Durante esos cinco días se registraron 353 fallecimientos, lo que representa aproximadamente un tercio de todas las muertes atribuidas al calor durante el mes.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria recuerda que estas cifras son estimaciones estadísticas y no un recuento definitivo de fallecimientos. Para elaborar sus cálculos, el sistema cruza diariamente la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con los datos de mortalidad observada y esperada en cada periodo, por lo que las estimaciones se estabilizan transcurrida aproximadamente una semana.

Las personas mayores las más vulnerables

La edad volvió a ser el principal factor de riesgo. Más del 97 % de las muertes asociadas al exceso de temperatura estuvieron relacionadas con el agravamiento de enfermedades previas y no con golpes de calor de forma directa. Prácticamente la totalidad de los fallecidos registrados durante junio, 1.022 personas, tenía más de 65 años. De ellas, 720 superaban los 85 años, lo que confirma el especial impacto que las altas temperaturas tienen sobre la población de mayor edad.

Por sexos, las mujeres fueron las más afectadas durante el mes de junio. El balance provisional recoge 624 fallecimientos de mujeres, frente a 405 hombres, en un contexto marcado por temperaturas excepcionalmente elevadas y la primera ola de calor del verano. Los datos del sistema MoMo reflejan así un inicio del periodo estival especialmente intenso, con dos meses consecutivos, mayo y junio, registrando los niveles más altos de mortalidad atribuible al calor desde que comenzaron los registros en 2015.