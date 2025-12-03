Andalucía permite a médicos y a enfermeras en puestos de difícil cobertura seguir voluntariamente hasta los 70 y 67 años

La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, permitirá a médicos y a enfermeras que trabajan en puestos de difícil cobertura a seguir voluntariamente ejerciendo hasta los 70 y 67 años, respectivamente.

Así figura en la resolución del pasado 27 de noviembre, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press. En ella se justifica esta medida tras haberse "constatado la necesidad de impulsar medidas que permitan buscar un equilibrio en la tasa de sustitución del personal".

La resolución, que actualiza el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SAS, posibilita la "prolongación voluntaria de la permanencia en servicio activo hasta alcanzar la edad máxima de 70 años al personal con licenciatura sanitaria que reúna la capacidad funcional necesaria de las categorías de facultativos especialistas de área en distintas especialidades; médicos de Familia en sus diferentes destinos, Pediatras de Atención primaria; médicos de Admisión y Documentación clínica; médicos de Trabajo y epidemiólogos".

Asimismo, "se posibilita la prolongación voluntaria de la permanencia en el servcio activo hasta alcanzar la edad máxima de 67 años para el personal de Enfermería y sus distintas especialidades en puestos declarados de difícil cobertura". Esta prórroga será anual, aclara el SAS, que deja abierta la posibilidad de que sea "renovada siempre que la persona cumpla con los requisitos previstos en el artículo 26.2 del Estatuto Marco y persistan las necesidades en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos".

Este martes, en relación con los puestos de difícil cobertura, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el procedimiento selectivo específico por concurso para estas plazas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una herramienta prevista en la Ley de Salud de Andalucía que permitirá "dar respuesta" a la falta de profesionales en determinadas categorías y localidades donde las convocatorias convencionales "no han logrado cubrir las vacantes existentes".

De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud podrá volver a convocar por este sistema de concurso las 364 plazas de Médico de Familia (320) y Pediatra de Atención Primaria (44) que quedaron desiertas en la fase de inscripción de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 que se está desarrollando. Se realizará en dos convocatorias diferentes. La primera incluirá 183 plazas: 124 de médicos de familia y 59 de Pediatría. La segunda se realizará una vez quede resuelta la OEP de 2025 y el concurso de traslados, tal como ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Se trata de una medida de "carácter excepcional pero estable, plenamente alineada con la legislación estatal y autonómica, que permitirá reforzar la asistencia sanitaria en zonas rurales, remotas o con especiales dificultades de captación, así como en categorías profesionales con déficit estructural". De esta forma, el nuevo decreto articula un sistema "ágil y garantista" que permitirá incorporar personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, una vez acreditado que dichos puestos no pueden ser ocupados a través de los procedimientos ordinarios de selección o provisión.

Este mecanismo "favorece la estabilidad del empleo público, facilita la planificación de recursos humanos y mejora la continuidad asistencial en aquellas áreas que requieren una atención reforzada". Entre sus elementos se incluye la declaración formal de los puestos de difícil cobertura en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud, la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por concurso exclusivamente para estos puestos y la obligación de realizar la solicitud de forma electrónica para agilizar la tramitación.