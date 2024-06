El 20% de los mayores mayores de 75 años en España sufre soledad no deseada

Un nuevo estudio realizado por la Fundación ONCE y la Fundación AXA ha revelado que el 20% de los adultos en España se siente solos en la actualidad, y el 13,5% padecen soledad crónica. El informe, presentado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES), muestra que la soledad no deseada es un problema persistente que afecta más a mujeres y a jóvenes, y llama a una mayor acción para abordar esta situación.

El "Barómetro de la Soledad no Deseada en España 2024" detalla que el 21,8% de las mujeres y el 18% de los hombres en España se sienten solos. La soledad es particularmente prevalente entre los jóvenes, con un 34,6% de incidencia, mientras que disminuye en la franja de 55 a 74 años (14,8%) y vuelve a aumentar al 20% entre los mayores de 75 años.

Durante la presentación del estudio, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, subrayó que el individualismo y el aislamiento social han contribuido a la creciente incidencia de la soledad, que afecta a personas de todas las edades. El ministro destacó la necesidad de políticas públicas y redes de apoyo para abordar este problema.

Según el estudio, dos de cada tres personas que sufren soledad han vivido esta situación durante más de dos años, y un 59% lleva más de tres años enfrentando este problema. La soledad crónica afecta al 13,5% de la población española, destacando la necesidad de intervenciones sostenibles.

Además, el informe revela que la soledad no deseada es significativamente mayor entre personas con discapacidad (50,6% frente al 19,1% de la población general). La vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, Imelda Fernández, explicó en la presentación que el estudio busca actualizar datos previos y profundizar en la percepción social de la soledad, especialmente entre las personas con discapacidad.

El barómetro también muestra que la soledad está relacionada con factores como la salud, la situación económica y las relaciones sociales. Las personas con dificultades económicas o en situación de desempleo tienen una tasa de soledad del 36,3%, más del doble que las personas con empleo (16,2%). Además, aquellos con problemas de salud tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar soledad no deseada.

La calidad y cantidad de las relaciones familiares y de amistadtambién influyen en la soledad. Más de la mitad de quienes sufren soledad deseada tiene menos relaciones de las que desean, tanto familiares (53,3%) como amistosas (63,2%). Las relaciones sociales online son más frecuentes entre los solitarios (45,1%) comparado con quienes no sufren soledad (24,8%).

El estudio resalta la importancia de las ONG en la lucha contra la soledad no deseada, con un 57,9% de la población identificándolas como las más activas en esta área. Sin embargo, el 47% cree que el Gobierno central debe asumir la responsabilidad principal, seguido por los ayuntamientos (26,3%) y los gobiernos autonómicos (16,2%).

Este informe evidencia la necesidad de un enfoque integral para combatir la soledad no deseada, combinando políticas públicas con el fortalecimiento de redes de apoyo y asociaciones comunitarias. Con estas acciones, se espera reducir el impacto de la soledad en la sociedad española y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.