Santoral 6 de abril: ¿Por qué se celebra Santa Gala de Roma?

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Santos que se celebran el 6 de abril se celebra Santa Gala de Roma, hija del cónsul de Símaco. Tras enviudar muy joven se entregó a la oración y al ayuno por la fe. Destaco por su ayuda a los más necesitados. Su buen hacer fue descrito por papa Gregorio Magno.

Otros santos que se celebran el 6 de abril