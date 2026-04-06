SANTORAL
Santoral 6 de abril: ¿Por qué se celebra Santa Gala de Roma?
El 6 de abril se celebran las onomásticas de Santa Gala de Roma y San Pedro de Verona, entre otros.
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El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.
Santos que se celebran el 6 de abril se celebra Santa Gala de Roma, hija del cónsul de Símaco. Tras enviudar muy joven se entregó a la oración y al ayuno por la fe. Destaco por su ayuda a los más necesitados. Su buen hacer fue descrito por papa Gregorio Magno.
Otros santos que se celebran el 6 de abril
- San Pedro de Verona
- San Marcelino de Cartago
- San Eutiquio de Constantinopla
- San Pablo Lè Bao Tinh
- San Prudencio Galindo
- San Winebaldo
- Beata Petrina Morosini
- Beata Catalina de Palancia
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