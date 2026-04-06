HablandoEnPlata

Experiencia

¿Qué estás buscando?

SANTORAL

Santoral 6 de abril: ¿Por qué se celebra Santa Gala de Roma?

El 6 de abril se celebran las onomásticas de Santa Gala de Roma y San Pedro de Verona, entre otros.

Turín - el fresco simbólico de doce apóstoles

Turín - el fresco simbólico de doce apóstolesiStock

Publicidad

El Santoral Católico es una lista que recoge los santos y beatos reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, asignándoles una fecha específica en el calendario. Este reúne alrededor de 7.000 personajes insignes. Aluden a hombres y mujeres que han dejado una huella en la historia del cristianismo, así como su vínculo especial con lo espiritual.

Santos que se celebran el 6 de abril se celebra Santa Gala de Roma, hija del cónsul de Símaco. Tras enviudar muy joven se entregó a la oración y al ayuno por la fe. Destaco por su ayuda a los más necesitados. Su buen hacer fue descrito por papa Gregorio Magno.

Otros santos que se celebran el 6 de abril

  • San Pedro de Verona
  • San Marcelino de Cartago
  • San Eutiquio de Constantinopla
  • San Pablo Lè Bao Tinh
  • San Prudencio Galindo
  • San Winebaldo
  • Beata Petrina Morosini
  • Beata Catalina de Palancia
Hablando en Plata» Experiencia

Publicidad

Publicidad