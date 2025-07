“No somos limpiadoras”: trabajadora de ayuda a domicilio denuncia el mal uso del servicio

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAT) está destinado a atender a personas en situación de dependencia, ya sea por enfermedad, edad avanzada o limitaciones físicas. Su objetivo principal es garantizar cuidados básicos y apoyo en tareas esenciales, para que los usuarios puedan mantener una vida digna y segura en sus hogares. Sin embargo, en muchas ocasiones se generan confusiones sobre el verdadero alcance de este servicio, lo que provoca tensiones entre profesionales y usuarios.

En un vídeo viral difundido en TikTok, Daniela Martin (@lanennaa_), trabajadora del SAT ha expresado su hartazgo por la frecuente confusión entre sus funciones y las de una empleada de limpieza. "Nosotras, las de ayuda a domicilio, no somos limpiadoras, ¿vale? Porque es que esto se repite diariamente, día tras día", explicó con evidente cansancio. La profesional dejó claro que su labor se centra en apoyar al usuario en lo necesario: ayudarle a ducharse, vestirse, ponerse los zapatos o mantener higiénicas las estancias que utiliza, como el dormitorio, el baño, la cocina y el salón.

La trabajadora recalcó que su responsabilidad no incluye limpiar patios, ventanas acumuladas de suciedad o habitaciones que no usa el usuario. "Te lo limpiaré si yo quiero, porque no es mi trabajo ni mi obligación limpiarte una ventana o los cuatro dormitorios que tienes en tu casa", afirmó. Para ilustrar la situación, comparó su labor con la de otros oficios: "Es como si viene el electricista a arreglarte el cuadro de luz y tú le dices que ya de paso te dé un masaje en los pies… pues te lo hará si quiere, pero no está obligado".

Por último, la empleada pidió respeto y comprensión hacia este servicio, ya que está destinado a quienes realmente lo necesitan. "Si lo que queréis es una limpieza a fondo de vuestra casa, contratad a una limpiadora. No pretendáis tener limpiadoras gratuitas con la ayuda a domicilio", sentenció. Además, criticó que algunas personas soliciten la ayuda solo para obtener un servicio de limpieza, dejando sin recursos a quienes están encamados o con enfermedades graves. "Dejemos de ser hipócritas y vamos a hacer que estas ayudas vayan a gente que verdaderamente lo necesite", concluyó.