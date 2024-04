Un grupo de personas mayores emociona a las redes revelando los consejos que darían a sus yo más jóvenes: "Aprecia cada día"

Aunque sea algo sacado de la ciencia ficción, quién no ha deseado volver atrás en el tiempo y decirle algo a tu yo pasado para mejorarle la vida.

Y es que, uno de los aspectos positivos que tiene envejecer es la perspectiva que te da la edad y los consejos que puedes transmitir a los más jóvenes en base a tus experiencias.

Abuelo y nieto | iStock

En los últimos días se ha hecho viral en X (Twitter) una recopilación de entrevistas de un tipo que recorre Estados Unidos preguntando a personas de entre 70 y 100 años por sus mayores arrepentimientos, las lecciones más importantes que han aprendido, sus pérdidas más duras o los consejos para su yo más joven.

Y, sorprendentemente, la mayoría de sus respuestas han sido las mismas, destacando poner en valor el amor, la familia, y las cosas no materiales.

Así, tenemos casos como los de una mujer 73 años que asegura, como casi todos los demás, que el dinero es algo que pensaba que era importante cuando era joven, pero ya no: "Mientras tengas suficiente para comer y un techo sobre tu cabeza, estás bien". Sin embargo, a su yo del pasado añadió que le diría que no se preocupara "por las cosas pequeñas, todo se solucionará solo".

Junto a su testimonio, han destacado el de un hombre de 82 años que afirma que cuando era joven "todo se basaba en el dinero, pero a medida que envejeces, empiezas a darte cuenta de que la vida no se trata solo de ti. La vida pasa demasiado rápido". Por ello, si tuviera la oportunidad de aconsejar a su yo más joven, este hombre le diría: "Acércate a tu mamá y a tu papá porque solo están aquí por un momento".

Otros consejos han ido por la filosofía carpe diem: "Diviértete, disfruta, disfruta de los años porque al final pasan. Cuando eres joven, nunca piensas que te vas a hacer viejo" o "aprecia cada día, no des las cosas por sentado", decía otra mujer.

"Los bienes materiales y tener más dinero del que uno realmente necesita no es tan importante. Cuando somos más jóvenes, creo que tendemos a querer ganar mucho dinero y adquirir muchas cosas materiales. Tener una casa grande, un gran coche, todas esas cosas y me doy cuenta de que la vida no se trata de eso. La vida se trata de tus relaciones, del amor y de poder saber qué es realmente la abundancia y qué significa tener suficiente. Me encanta ser pacífico", añadía otro hombre.

A lo largo de los ocho vídeos, llama la atención cómo todos los entrevistados dicen que de lo que más se arrepienten es de no haber priorizado la salud, el tiempo familiar, experiencias, relaciones y de disfrutar cada día, dándose cuenta que el dinero y el trabajo duro a veces no son tan importantes.