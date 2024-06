Se gradúa en Economía a los 91 años y se vuelve viral

Estamos llegando al final de curso escolar y llega el momento de las graduaciones, de personas que cumplen sueños tras finalizar largos años de estudio y convertirse en profesionales y desde luego nunca es tarde para alcanzar este sueño, no importa la edad que se tenga, tal y como ha demostrado Mariano Sanz, quién recientemente se ha vuelto viral tras su emocionante graduación en la Universidad Complutense de Madrid en Economía a los 91 años.

Mariano Sanz tuvo que dejar sus estudios cuando era más joven para emprender otras obligaciones profesionales que le impidieron seguir estudiando, sin embargo tras toda una vida, y ya jubilado decidió retomarlos, algo que hizo durante la pandemia de Coronavirus. Al principio tuvo que empezar las clases a través de Internet debido al confinamiento y necesitó alguna ayuda extra de clases particulares para reforzar algunas asignaturas, pero luego cuando tuvo que empezar a asistir a la Universidad de forma presencial no tuvo problemas y asegura llevarse fenomenal con el resto de sus compañeros.

"Me sentaba en primera fila porque oía mal y no veía tampoco muy bien. De mis coleguillas conocía a los que se sentaban en primera fila, a los otros no, pero todos me conocían a mí" Señalaba en declaraciones para la agencia EFE.

Aunque echará de menos la universidad ya está pensando en que emplear el tiempo para seguir llevando una vida activa. Y al igual que hizo Lucio Santamarta quién también se graduó en 2023 a los 81 años, animan a las personas a seguir estudiando sin que les frene su edad.