Se cumplen 50 años del terrible atentado de ETA contra la cafetería Rolando en Madrid

El 13 de septiembre de 1974 podría ser un día más en la capital española, sin embargo, pronto se convertiría en el escenario de un atentado sanguinario y cruel. En el número 4 la calle del Correo, cerca de la Puerta del Sol y de la Dirección General de Seguridad se encontraba la cafetería Rolando. Dos jóvenes entraron con una mochila a la cafetería, en su interior se encontraba una bomba de relojería.

Compuesta por dinamita goma 2E-C y 1.000 tuercas hizo explosión a las 14:30 horas de aquel 13 de septiembre, derrumbando el techo y sesgando de inmediato 11 vidas inocentes y lesionando a más de 70 personas con numerosas y graves secuelas posteriormente. Tiempo después, dos de esos heridos perderían finalmente también la vida, sumando a 13 el número de víctimas mortales que se cobró el atentado. Era el primer atentado de la banda terrorista ETA que afectaba directamente a personas civiles.

La cafetería era muy frecuentada por policías debido que la DGS (Dirección General de Seguridad) se encontraba al lado, y esa era la principal razón por la que se eligió el lugar. Sin embargo, ese día solo se encontraba presente el inspector del Cuerpo General de Policía Félix Ayuso Pinel, logró sobrevivir al atentado, sin embargo moriría tres años después el 11 de enero de 1977 debido a las graves secuelas que sufrió tras la explosión.

Al no haber al principio ningún policía entre las víctimas a ETA le costó asumir que había matado de forma indiscriminada a personas civiles por lo que no se proclamó autor de la matanza y echó las culpas a grupos de ultraderecha. Hasta ese momento los objetivos de ETA desde que se fundara en 1958, habían sido policías, guardia civiles o gente partidaria del régimen Franquista que imperaba en la época. ETA no asumiría la culpa hasta 2018.